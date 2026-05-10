धूल से एलर्जी है? तुलसी को इन तरीकों से बनाएं अपनी जीवनशैली का हिस्सा

तुलसी को 'पवित्र' पौधा माना जाता है और यह भारतीय संस्कृति में एक खास स्थान रखती है। यह न केवल धार्मिक नजरिए से बल्कि औषधीय गुणों के लिए भी जानी जाती है। तुलसी के सेवन से कई सेहत लाभ होते हैं, खासकर धूल से होने वाली एलर्जी के असर को कम करने में। आइए जानते हैं कि कैसे तुलसी का सेवन धूल से एलर्जी को दूर कर सकता है।

#1 तुलसी की चाय का सेवन करें तुलसी की चाय का सेवन धूल से एलर्जी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और सूजन कम करने वाले गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और एलर्जी के लक्षणों को कम करते हैं। रोजाना सुबह खाली पेट एक कप तुलसी की चाय पीने से सांस लेने में आसानी होती है और खांसी-जुकाम जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं। इसके अलावा यह चाय शरीर को साफ करने में भी मदद करती है।

#2 तुलसी के पत्तों का रस निकालकर पिएं तुलसी के पत्तों का रस निकालकर पीने से भी धूल से एलर्जी के असर को कम किया जा सकता है। इसके लिए कुछ ताजे तुलसी के पत्तों को धोकर मिक्सी में पीस लें और उसका रस निकाल लें। इस रस को शहद या नींबू के साथ मिलाकर पीने से इसका स्वाद बेहतर हो जाता है और यह जल्दी असर करता है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और एलर्जी के लक्षण कम होते हैं।

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#3 स्नान करते समय पानी में मिलाएं तुलसी का तेल स्नान करते समय पानी में तुलसी का तेल मिलाना भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। तुलसी का तेल न केवल त्वचा को ताजगी देता है, बल्कि यह धूल के कणों को भी दूर करता है। इसके लिए गर्म पानी की बाल्टी में कुछ बूंद तुलसी का तेल डालें और अच्छे से मिलाएं, फिर इस पानी से स्नान करें। इससे आपकी त्वचा साफ रहती है और एलर्जी के असर कम होते हैं।

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#4 तुलसी की पत्तियों से बने अर्क का करें इस्तेमाल तुलसी का अर्क एलर्जी वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालें जब तक कि पानी आधा न हो जाए, फिर इसे ठंडा करके छान लें। इस अर्क को दिन में दो बार पीने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और धूल से एलर्जी के असर कम होते हैं। यह उपाय न केवल असरदार है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।