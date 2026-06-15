क्या है नया ग्लास हेयर ट्रेंड? जानिए बालों के इस उपचार के बारे में अहम बातें

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कौन-कौन से उत्पादों का होता है उपयोग?

ग्लास हेयर के लिए खासतौर पर बालों को चिकना और चमकदार बनाने वाले जेल, सीरम और स्प्रे का उपयोग किया जाता है। ये उत्पाद बालों को एक चमक प्रदान करते हैं, जो देखने में प्राकृतिक लगती है। इसके अलावा कुछ लोग इसमें बालों के तेल का भी उपयोग करते हैं, ताकि बाल और भी मुलायम दिखें। ध्यान रखें कि ये उत्पाद बिना किसी हानिकारक रसायनों के होने चाहिए, ताकि बालों को नुकसान न पहुंचे और उनका प्राकृतिक स्वास्थ्य बना रहे।