राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला है बहुत खूबसूरत, जानिए यहां के प्रमुख आकर्षण

राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ किला को चित्तौड़ किला के नाम से भी जाना जाता है। यह किला राजपूत इतिहास और संस्कृति का अहम हिस्सा है। यह किला राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से एक है और इसकी दीवारें लगभग 13 किलोमीटर लंबी हैं। यहां कई मंदिर, महल और संग्रहालय हैं, जो राजपूत काल की शान को दर्शाते हैं। आइए आज हम आपको इस किले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं।

#1 इतिहास में गहराई तक जाएं चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास बहुत ही रोचक और दुखद है। यह किला 7वीं सदी में बनाया गया था और यह कई राजपूत योद्धाओं का गढ़ रहा है। इस किले ने कई बार हमले झेले हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध हमला अलाउद्दीन खिलजी का था, जिसने 1303 में इस किले को जीता था। इसके बाद भी इस पर कई बार मुगलों और अन्य शक्तियों द्वारा हमला किया गया। यहां तक कि 1568 में अकबर ने भी इस किले पर हमला किया था।

#2 विजय स्तंभ है अनोखा स्मारक किले का विजय स्तंभ राजस्थान में सबसे ऊंचा स्मारक है, जिसे 12वीं सदी में राणा कुंभा ने बनवाया था। यह स्तंभ 37 मीटर ऊंचा है और इसे जीत के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। इस स्तंभ पर अलग-अलग युद्धों और जीत की कहानियां खुदी हुई हैं, जो राजपूत योद्धाओं की बहादुरी को दर्शाती हैं। यहां आकर आप राजपूत योद्धाओं की वीरता और उनके संघर्षों को करीब से देख सकते हैं।

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#3 कुंभा महल का दर्शन करें किले में स्थित कुंभा महल राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था, जो राजपूत वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यह महल अपने जटिल नक्काशीदार स्तंभों और भव्य आंगनों के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप राजपूत काल की वास्तुकला और कला को करीब से देख सकते हैं। इस महल में कई कमरे और आंगन हैं, जो उस समय की शाही जीवनशैली को दर्शाते हैं। यहां की हर दीवार और छत राजपूत इतिहास की गवाह हैं।

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#4 रानी पद्मिनी महल का भ्रमण करें रानी पद्मिनी महल भी किले का अहम हिस्सा है, जहां रानी पद्मिनी रहती थीं। इस महल का मुख्य आकर्षण उसका आईने वाला कमरा है, जिसमें रानी पद्मिनी अपने प्रतिबिंब देखती थीं। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी इसी महल में रहा करती थीं और अपना श्रृंगार भी किया करती थी। इसके कमरे की दीवारों पर की गई नक्काशी और सजावट उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाती हैं।