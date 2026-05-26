गुलाबी चॉकलेट की हो रही है हर तरफ चर्चा, जानिए 'रूबी चॉकलेट' के बारे में सबकुछ
क्या है खबर?
हम सभी चॉकलेट का नाम सुनते ही भूरी या सफेद चॉकलेट सोचते हैं। हालांकि, गुलाबी रंग की चॉकलेट एक अनोखा विकल्प है, जो हाल ही में बाजार में आई है। इसे 'रूबी चॉकलेट' के नाम से जाना जाता है। इसका गुलाबी रंग और मिठास इसे खास बनाती है। इस चॉकलेट का स्वाद और रंग इसे अन्य चॉकलेट से अलग बनाते हैं। इसका स्वाद थोड़ा फलों जैसा और मीठा होता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
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कब बनाई गई थी रूबी चॉकलेट?
रूबी चॉकलेट सबसे पहले 2017 में बाजार में पेश की गई थी, जब चॉकलेट निर्माता बैरी कैलेबॉट ने सालों के अनुसंधान के बाद इसे बनाया था। कंपनी ने इसे मौजूदा सफेद चॉकलेट के एक प्रकार के बजाय एक अलग चॉकलेट श्रेणी के रूप में पेश किया था। यह चॉकलेट चयनित कोको बीन्स से बनाई जाती है। इन्हें इस तरह संसाधित किया जाता है कि बीन्स के अंदर मौजूद प्राकृतिक गुलाबी रंग और फल जैसे स्वाद वाले यौगिक बरकरार रहें।
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कैसा होता है इस चॉकलेट का स्वाद?
इस रूबी चॉकलेट का रंग पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और इसमें कोई आर्टिफिशियल रंग नहीं डाला जाता। इसका रंग जितना लोगों को आश्चर्यचकित करता है, उससे कहीं ज्यादा इसका स्वाद उन्हें हैरान कर देता है। रूबी चॉकलेट में डार्क चॉकलेट जैसा भुना हुआ स्वाद नहीं होता और न ही यह सफेद चॉकलेट की तरह मीठी होती है। इसका स्वाद हल्का खट्टा और बिना फलों की मौजूदगी के फल जैसा होता है।
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रूबी चॉकलेट बाकी चॉकलेट से कैसे है अलग?
रूबी चॉकलेट अन्य तीनों चॉकलेट की तरह मीठी तो होती है, लेकिन हल्की खट्टी भी होती है। यह चॉकलेट मुंह में हल्की महसूस होती है और मलाईदार स्वाद आने से पहले इसमें बेरी जैसे स्वाद आते हैं। चॉकलेट उत्पादन में आमतौर पर भूनने की प्रक्रिया होती है, जिससे समय के साथ कोको का स्वाद गहरा होता जाता है। रूबी चॉकलेट में प्रक्रिया और रखरखाव का संतुलन अलग होता है, जिससे इसका ताजा और खास स्वाद बरकरार रहता है।
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कैसे कर सकते हैं रूबी चॉकलेट का इस्तेमाल?
रूबी चॉकलेट के वायरल होते ही लोग इसे खाने के लिए उत्सुक हैं। ज्यादातर पेस्ट्री शेफ इसे अपने डेजर्ट में खास खट्टा और बेरी वाला स्वाद जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसे ज्यादातर लोग ग्लेज, ट्रफल्स, लेयर्ड केक और सजावटी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका रंग हर एक डेजर्ट को ज्यादा आकर्षक और सुंदर दिखने वाला बना देता है। आप भी इस चॉकलेट का जल्द आनंद ले सकेंगे, जब यह बाजार में आएगी।