ऑस्टियोआर्थराइटिस है जोड़ों की एक गंभीर बीमारी, जानिए इसका बारे में अहम जानकारी

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ऑस्टियोआर्थराइटिस का निदान कैसे किया जाता है?

ऑस्टियोआर्थराइटिस का पता लगाने के लिए डॉक्टर शारीरिक परीक्षण, एक्स-रे या स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा खून की जांच भी की जा सकती है, ताकि अन्य संभावित कारणों को खत्म किया जा सके। सही निदान के लिए डॉक्टर से नियमित संपर्क बनाए रखना जरूरी है, ताकि समय पर उचित उपचार मिल सके और समस्या का प्रभाव कम हो सके। निदान से पता चलता है कि आपके जोड़ों में क्या समस्या है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है।