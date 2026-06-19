ईओसिनोफिलिक एसोफैगाइटिस के बारे में सबकुछ

क्या है ईओसिनोफिलिक एसोफैगाइटिस? जानिए इस बीमारी से जुड़ी सारी अहम बातें

लेखन सयाली 05:33 pm Jun 19, 202605:33 pm

क्या है खबर?

ईओसिनोफिलिक एसोफैगाइटिस (EoE) एक ऐसी बीमारी है, जो खाने की नली को प्रभावित करती है। इस बीमारी में सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे खाने की नली में सूजन और जलन होती है। इससे खाने-पीने में दिक्कत हो सकती है और कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इस लेख में हम इस बीमारी से जुड़ी अहम बातें जानेंगे, जिससे आपको इसके बारे में बेहतर समझ मिल सके और आप इससे बचाव के उपाय जान सकें।