बालों को हवा से या हेयर ड्रायर से सुखाना

बाल धोने के बाद उन्हें हेयर ड्रायर से या हवा से सुखना है बेहतर?

लेखन सयाली 12:51 pm Jun 15, 202612:51 pm

क्या है खबर?

बाल धोने के बाद उन्हें सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल आम है। हालांकि, इन दिनों कई लोग पुराने तरीके यानि हवा से बाल सूखने देने को भी प्राथमिकता देने लगे हैं। इन दोनों तरीकों से बालों की सेहत पर अलग-अलग असर पड़ता है। हवा से जहां बाल धीरे-धीरे सूखते हैं, वहीं हेयर ड्रायर तेज हवा से बालों को जल्दी सुखाता है। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से कौन-सा तरीका बालों की देखभाल के लिए सही है।