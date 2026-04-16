घर से काम करते समय खुद को सक्रिय रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट दी है। ऐसे में लोग घंटों तक लैपटॉप के सामने बैठकर काम कर रहे हैं। इससे न सिर्फ आंखों पर असर पड़ रहा है, बल्कि शरीर भी अकड़ने लगा है। हालांकि, कुछ आसान तरीके अपनाकर आप घर से काम करते हुए भी खुद को सक्रिय और फिट रख सकते हैं। आइए उन तरीकों के बारे में जानते हैं।

#1 काम के बीच में आराम करें अगर आप घंटों तक लगातार काम करते रहेंगे तो इससे आपकी काम करने की क्षमता भी कम हो सकती है और सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इससे बचने के लिए अपने काम के बीच में आराम करें। आराम करने से आपका दिमाग तरोताजा रहेगा और आप फिर से पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। आराम के दौरान आप थोड़ा टहल सकते हैं या फिर कुछ हल्की कसरत भी कर सकते हैं।

#2 बैठने का तरीका सुधारें अगर आप घर से काम करते समय बैठकर काम कर रहे हैं तो बैठने का तरीका सुधारें क्योंकि गलत तरीके से बैठने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ सकता है, जिससे पीठ में दर्द और अकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए कुर्सी पर बैठते समय पीठ को सीधा रखें और कंधों को पीछे की ओर खींचे। साथ ही पैरों को जमीन पर रखें। इस तरीके से बैठने से आपके शरीर को आराम मिलेगा।

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#3 घर के छोटे-मोटे काम खुद करें घर से काम करते हुए आप जितना हो सके उतना घर के छोटे-मोटे काम खुद करें। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा। इसके लिए आप घर की सफाई कर सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं या फिर कपड़े तह कर सकते हैं। आप चाहें तो घर में मौजूद सीढ़ियों पर चढ़कर-उतरकर भी हल्की कसरत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप घर के काम करते समय हल्के-फुल्के खिंचाव वाले व्यायाम भी कर सकते हैं।

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#4 काम करते समय मोबाइल का इस्तेमाल करें अगर आप घर से काम करते हुए लगातार लैपटॉप पर काम करते रहते हैं तो अपने फोन को अपने पास रखें और लैपटॉप का काम करते हुए बीच-बीच में मोबाइल से भी काम करें। इससे आप अपने हाथों और कंधों को थोड़ा आराम दे सकेंगे। वहीं काम करते हुए मोबाइल में कुछ हल्की कसरत भी कर सकते हैं जैसे कि गर्दन घुमाना, हाथ ऊपर करना, हाथों को खींचना आदि।