गर्मियों के दौरान पसीने से नहीं बहेगा आपका मेकअप, बस अपना लें ये 5 सुझाव

गर्मियों में पसीने की वजह से मेकअप खराब हो जाता है और बहने लगता है। इससे पूरा लुक खराब हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने मेकअप को इस तरह से करें कि वह पसीने से सुरक्षित रहे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मेकअप टिप्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मेकअप को पसीने से सुरक्षित रख सकती हैं और गर्मियों में भी सबसे खूबसूरत दिख सकती हैं।

#1 प्राइमर लगाएं मेकअप करने से पहले चेहरे पर प्राइमर लगाना बहुत जरूरी है। प्राइमर त्वचा की बनावट को समतल करता है और मेकअप को लंबे समय तक टिकाकर रहता है। यह पसीने और नमी को भी रोकता है, जिससे आपका मेकअप खराब होने से बचता है। प्राइमर लगाने से त्वचा को एक मुलायम सतह मिलती है, जिस पर फाउंडेशन और अन्य मेकअप उत्पाद आसानी से लगते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं।

#2 हल्का फाउंडेशन चुनें गर्मियों के दौरान भारी फाउंडेशन का उपयोग करने से बचें, क्योंकि यह पसीने के साथ मिलकर त्वचा को चिपचिपा बना सकता है। इसके बजाय हल्का फाउंडेशन या टिंटेड मॉइस्चराइजर चुनें, जो आपकी त्वचा को सांस लेने दे और उसे प्राकृतिक रूप में निखारे। हल्का फाउंडेशन न केवल आरामदायक होता है, बल्कि यह आपके चेहरे को ताजगी भरा भी दिखाता है। इसके साथ ही यह पसीने से भी बचाता है और लंबे समय तक टिका रहता है।

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#3 सेटिंग पाउडर का इस्तेमाल करें सेटिंग पाउडर का उपयोग करने से आपका मेकअप पूरे दिन सेट रहता है और तेलीय प्रभाव भी कम होता है। इसे लगाने से पसीने के कारण होने वाला धुंधलापन भी दूर होता है और चेहरा ताजा दिखता है। सेटिंग पाउडर त्वचा की नमी को सोख लेता है, जिससे मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है। यह आपके चेहरे को एक मैट फिनिश देता है, जो गर्मियों में बहुत जरूरी है।

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#4 पानी से बचाने वाला आईलाइनर और मस्कारा चुनें आंखों का मेकअप भी गर्मियों में खास ध्यान देने वाला होता है। पानी से बचाने वाले आईलाइनर और मस्कारा का उपयोग करने से आपकी आंखें पसीने से सुरक्षित रह सकती हैं। ये लंबे समय तक टिके रहते हैं और आपको पूरे दिन ताजगी महसूस कराते हैं। पानी से बचाने वाले आईलाइनर और मस्कारा न केवल आपकी आंखों की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि पसीने और नमी से भी बचाते हैं। इन पर पानी लगने के बाद भी ये छूटेंगे नहीं।