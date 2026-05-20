गर्मियों में आम की मिठास और ताजगी बनाए रखेंगे ये आसान उपाय

गर्मियों में आम का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है और यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होता है। हालांकि, जब यह पकता है, तो जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए इसे स्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप आम को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 फ्रिज में रखें आम को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए इसे फ्रिज में रखें। इसके लिए सबसे पहले आम को धोकर कपड़े से सुखाएं, फिर इसे प्लास्टिक के थैले में डालकर फ्रिज में रखें। इससे आम 2 से 3 दिनों तक ताजा रहेगा। इसके अलावा आप आम को टुकड़ों में काटकर ढक्कन वाले डिब्बे में रख सकते हैं और इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से यह एक हफ्ते तक खराब नहीं होगा।

#2 फ्रीजर में जमाएं अगर आप आम को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो इसे फ्रीजर में जमाकर रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आम को धोकर छीलें, फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। अब इन टुकड़ों को एक ढक्कन वाले डिब्बे या जिपलॉक थैले में डालकर फ्रीजर में रख दें। इससे आम को 2 से 3 महीने तक स्टोर किया जा सकता है और आप कभी भी इसका आनंद ले सकते हैं।

Advertisement

#3 रस बनाकर करें स्टोर आम का रस बनाकर भी इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए आम को धोकर छीलें और उसके बीज निकाल दें। अब आम को मिक्सर में पीसकर उसका रस निकालें। इसके बाद इस रस को बोतल में भरकर फ्रीजर में रखें। इससे यह 1 से 2 महीने तक खराब नहीं होगा। आप इस रस को सीधे पी सकते हैं, या किसी अन्य पेय में मिला सकते हैं।

Advertisement

#4 अचार बनाकर रखें आप चाहें तो आम का अचार बनाकर भी उसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आम को धोकर छीलें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को सरसों का तेल, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर एक जार में डाल दें। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाने के बाद जार को ढक्कन लगाकर धूप में रखें ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं। इससे आपका आम का अचार तैयार हो जाएगा।