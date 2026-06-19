मन को शांत करने वाली माइक्रो प्रैक्टिसेज

मन को शांत करने के लिए अपनाएं ये 5 माइक्रो प्रैक्टिस, मिनटों में मिलेगा आराम

लेखन सयाली 09:49 am Jun 19, 202609:49 am

क्या है खबर?

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन को शांत रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और अन्य तनावपूर्ण गतिविधियों के कारण हमारा मन हमेशा अशांत रहता है। इस लेख में हम कुछ प्रभावी माइक्रो प्रैक्टिसेज के बारे में जानेंगे, जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके अपने मन को शांत और संतुलित रख सकते हैं। ये उपाय न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपको खुश भी रखेंगे।