गर्मियों के दौरान दुनियाभर में राहत के लिए अपनाई जाती हैं ये आदतें, आप भी आजमाएं

गर्मियों में उमस और पसीने के कारण कई बार असहज महसूस होता है। इस दौरान आपको ठंडक और आराम देने वाली गतिविधियां करनी चाहिए। क्या आपको पता है कि कई देशों में कुछ ऐसी रोजमर्रा की आदतें हैं, जो आपको ठंडक दे सकती हैं और आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं। आइए आज हम आपको ऐसे ही 5 अंतरराष्ट्रीय आदतों के बारे में बताते हैं, जो गर्मी को मात देने में मददगार साबित होंगी।

#1 अफ्रीका- गुनगुना पानी पीना अफ्रीका में कई लोग गर्मियों के दौरान ठंडा पानी पीने के बजाय गुनगुना पानी पीते हैं। उनके मुताबिक इससे शरीर में पसीना निकलने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, जिससे ठंडक मिलती है। हालांकि, अगर आप गुनगुने पानी का सेवन नहीं कर पाते हैं तो इसके बजाय ठंडा पानी पीएं और रोजाना 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

#2 जापान- सुदारे स्क्रीन और उचिवा पंखे जापान के लोग गर्मी आते ही सुदारे स्क्रीन और उचिवा पंखे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जापानी घरों में खिड़कियों पर सुदारे स्क्रीन लगाई जाती हैं, जो बांस की जाली होती हैं। ये सूर्य की रोशनी को रोकने में मदद करती हैं और साथ ही हवा का आवागमन भी होने देती हैं। इसके साथ जापानी लोग उचिवा यानि मुड़ने वाले पंखों से हवा करते हैं। ये पंखे इस देश में AC से भी ज्यादा प्रचिलित हैं।

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#3 म्यांमार- थानाका पेस्ट हम सभी गर्मी से राहत पाने के लिए तरह-तरह के उत्पाद इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, म्यांमार के लोग अपने शरीर पर एक खास तरह का लेप लगाते हैं, जिसे थानाका पेस्ट कहा जाता है। थानाका पेड़ की छाल से बना यह पेस्ट एक प्राकृतिक सनस्क्रीन की तरह काम करता है और त्वचा को ठंडक देता है। इसे आप चेहरे और शरीर पर लगा सकते हैं, जिससे ठंडक महसूस होती है और गर्मी दूर हो जाती है।

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#4 मोरक्को- मिट्टी की दीवारें भारत के ग्रामीण इलाकों के घरों की तरह मोरक्को में भी मिट्टी की दीवारें होती हैं। यहां परंपरागत रियाद मोटी मिट्टी की दीवारों से निर्मित होते हैं, जो गर्मी से राहत दिलाती हैं। ये दीवारें उच्च तापीय द्रव्यमान प्रदान करती हैं, जिससे दिन के दौरान गर्मी अवशोषित होती है। इसके साथ ही ये घर के अंदरूनी भाग को पूरी तरह से ठंडा बनाए रखती हैं। मिट्टी के मटके में पानी पीना भी एक अच्छा उपाय होता है।