पारंपरिक व्यंजनों को नया स्वाद देने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

भारतीय खाना अपनी विविधता और समृद्ध परंपरा के लिए जाना जाता है। हर राज्य में अपने खास व्यंजन होते हैं, जो वहां की संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इन पारंपरिक व्यंजनों को थोड़ा नया स्वाद देकर उन्हें और भी मजेदार बनाया जा सकता है? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिनसे पारंपरिक व्यंजनों को नया स्वाद दिया जा सकता है।

#1 दाल बाफला राजस्थान का मशहूर खाना दाल बाटी को एक नया अंदाज देने के लिए इसे दाल बाफला बना सकते हैं। इसके लिए बाटी के आटे में थोड़ा-सा सूजी मिलाकर उसे गूंथ लें, फिर इनका आकार गोल करके इन्हें धीमी आंच पर तवे पर सेंके। अब इन बाटियों को घी में डुबोकर दाल के साथ परोसें। यह खाना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है। इसे आप किसी खास मौके पर बना सकते हैं।

#2 पाव भाजी पाव भाजी मुंबई का एक लोकप्रिय सड़क खाना है, जिसे आप अपने तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आलू, टमाटर, मटर और कई सब्जियों को मिलाकर मसालों के साथ पकाएं। अब इस मिश्रण को मैश करें और उसमें थोड़ा-सा मक्खन डालें। इसे नरम पाव के साथ परोसें। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च, नींबू का रस और प्याज के टुकड़े डालकर इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं।

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#3 खिचड़ी खिचड़ी एक ऐसा खाना है, जिसे हर घर में बनाया जाता है, लेकिन इसे एक नया अंदाज देने के लिए आप इसमें हरी सब्जियां और मसाले मिला सकते हैं। इसके लिए चावल और दाल को धोकर भिगो दें, फिर कुकर में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग, और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें भिगोए हुए चावल-दाल, कटी हुई सब्जियां, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डालकर पानी डालें और कुकर बंद करके पकाएं।

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#4 मोमोज मोमोज तिब्बती खाना है, जिसे आप अपने तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए मैदा का आटा गूंथ लें और छोटी-छोटी लोइयां बना लें। अब इन लोइयों को बेलकर उसमें सब्जियां भरें, फिर इन्हें भाप पर पकाएं। मोमोज को आप तीखी चटनी के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाना आसान है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। इस प्रकार आप अपने पारंपरिक व्यंजनों को नया स्वाद देकर उन्हें और भी मजेदार बना सकते हैं।