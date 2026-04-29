रोजाना 10 मिनट का वर्कआउट रूटीन अपनाएं, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ

आजकल हर किसी के पास खुद के लिए समय नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सेहत को नजरअंदाज कर दें। इसके लिए आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो रोजाना 10 मिनट का व्यायाम रूटीन अपनाकर फिट रह सकते हैं। आइए आज हम आपको 10 मिनट में पूरा किया जाने वाला वर्कआउट रूटीन बताते हैं, जिससे आप फिट और स्वस्थ रह सकते हैं।

#1 स्क्वाट्स स्क्वाट्स एक बेहतरीन व्यायाम है, जो आपके पैरों और कूल्हों को मजबूत बनाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे बैठें, जैसे कि आप कुर्सी पर बैठने वाले हों। इस स्थिति में आने के बाद धीरे-धीरे नीचे झुकें और फिर वापस ऊपर आएं। ध्यान रखें कि आपके कूल्हे घुटनों से ऊपर हों। इसे 10 मिनट तक लगातार करें। इससे आपके पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी और संतुलन भी बेहतर होगा।

#2 पुश-अप्स पुश-अप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो आपके पूरे शरीर को फिट रखती है। इसे करने के लिए सबसे पहले फर्श पर पेट के बल लेटें, फिर अपने हाथों के बल उठकर अपनी छाती को नीचे लाएं और वापस ऊपर उठाएं। इस दौरान शरीर को सीधा रखें। इसे 10 मिनट तक लगातार करें। पुश-अप्स से आपकी छाती, कंधे, पीठ और हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आपके शरीर का संतुलन भी बेहतर होता है।

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#3 प्लैंक प्लैंक एक बेहतरीन व्यायाम है, जो आपके पेट और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले फर्श पर पेट के बल लेटें, फिर अपने पैरों की उंगलियों और हाथों के पंजों के बल उठकर अपने शरीर को सीधा रखें। इस स्थिति में जितनी देर हो सके उतनी देर टिके रहें। इसे 10 मिनट तक लगातार करें। प्लैंक से आपकी पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर का संतुलन भी बेहतर होता है।

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#4 जम्पिंग जैक जम्पिंग जैक एक ऐसा व्यायाम है, जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ाती है और शरीर में ऊर्जा भरती है। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हों, फिर पैरों को खोलते हुए हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, इसके बाद हाथों को नीचे लाते हुए पैरों को भी बंद करें। इसे 10 मिनट तक लगातार करें। जम्पिंग जैक से आपका दिल मजबूत होता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है।