आइसलैंड के इन 5 जियोथर्मल स्पा की यात्रा बन सकती है यादगार

आइसलैंड को जियोथर्मल स्पा के लिए जाना जाता है। यहां की गर्म पानी की झीलें और झरने पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। आमतौर पर लोग ब्लू लगून को ही चुनते हैं, लेकिन आइसलैंड में और भी कई खूबसूरत और कम भीड़-भाड़ वाले जियोथर्मल स्पा हैं, जहां आप शांति और आराम का अनुभव कर सकते हैं। आइए आइसलैंड के 5 ऐसे जियोथर्मल स्पा के बारे में जानते हैं, जो आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान कर सकते हैं।

#1 रेकजादलुर घाटी का गर्म पानी का झरना रेकजादलुर घाटी का गर्म पानी का झरना एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। यह जगह रेक्जेविक से लगभग 40 मिनट की दूरी पर स्थित है। यहां आपको प्राकृतिक रूप से गर्म पानी के झरने मिलेंगे, जहां आप आराम कर सकते हैं। इस झरने तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी पैदल यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका दृश्य और गर्म पानी का अनुभव इसे पूरी तरह से देखने लायक बनाता है।

#2 लैंडमैनलौगर का गर्म पानी का झरना लैंडमैनलौगर का गर्म पानी का झरना आइसलैंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह जगह रंग-बिरंगी ज्वालामुखीय चट्टानों और प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों के लिए मशहूर है। यहां आने वाले पर्यटक पैदल यात्रा कर सकते हैं और फिर थकान मिटाने के लिए गर्म पानी के झरने में नहा सकते हैं। इस जगह की सुंदरता और प्राकृतिक आकर्षण इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाते हैं, जो आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान कर सकते हैं।

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#3 ह्रुनालॉग गर्म पानी का झरना ह्रुनालॉग गर्म पानी का झरना दक्षिणी आइसलैंड में स्थित एक छोटा, लेकिन बेहद सुंदर स्थान है। यहां का पानी प्राकृतिक रूप से गर्म होता है और इसमें नहाने का अनुभव बहुत ही सुखद है। यह जगह भीड़-भाड़ से दूर होने के कारण आपको शांति का अनुभव कराती है। ह्रुनालॉग तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन यहां का अनुभव इसे पूरी तरह से देखने लायक बनाता है।

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#4 रेकजादलुर गर्म पानी का झरना रेकजादलुर गर्म पानी का झरना भी दक्षिणी आइसलैंड में स्थित एक खूबसूरत स्थान है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी पैदल यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका अनुभव पूरी तरह से देखने लायक है। यहां का पानी प्राकृतिक रूप से गर्म होता है और इसमें नहाने का अनुभव बहुत ही सुखद है। यह जगह भीड़-भाड़ से दूर होने के कारण आपको शांति का अनुभव कराती है। यहां का दृश्य और गर्म पानी का अनुभव अनोखा है।