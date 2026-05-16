अनार के छिलकों को फेंकने के बजाय उनका इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल

अनार के छिलकों को अक्सर फेंक दिया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह आपके खाने को और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक बना सकते हैं? अनार के छिलकों में कई ऐसे गुण होते हैं, जो आपके रोजमर्रा के व्यंजनों को खास बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप अनार के छिलकों का उपयोग करके अपने खाने को और भी बेहतर बना सकते हैं।

#1 पाउडर बनाकर करें इस्तेमाल अनार के छिलकों का पाउडर बनाकर आप इसका उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अनार के छिलकों को धूप में सुखा लें, फिर इन्हें मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें। इस पाउडर को आप शेक, दही या दूध में मिला सकते हैं। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होगा। इसमें आप अन्य चीजें भी मिला सकते हैं।

#2 चटनी में मिलाएं अनार के छिलकों से बनी चटनी आपके खाने को नया स्वाद दे सकती है। इसके लिए सूखे अनार के छिलकों को भूनकर उनमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर पीस लें। यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन-C आपकी त्वचा को भी निखार सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा दे सकता है। इसे पराठे या रोटी के साथ खाया जा सकता है।

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#3 सब्जी में मिलाएं अगर आप अपनी सब्जी को थोड़ा अलग स्वाद देना चाहते हैं तो उसमें सूखे अनार के छिलकों का पाउडर मिला सकते हैं। यह आपकी सब्जी को एक नया स्वाद देगा और इसमें मौजूद पोषक तत्व आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होंगे। इसके अलावा यह आपकी सब्जी को एक खास रंग भी देगा, जिससे वह देखने में भी आकर्षक लगेगी। इस तरह आप अपनी रोजमर्रा की सब्जी को और भी खास बना सकते हैं।

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#4 सलाद में मिलाएं सलाद में सूखे अनार के छिलकों का पाउडर मिलाने से इसका स्वाद बढ़ सकता है। आप अपने सलाद में टमाटर, खीरा और प्याज आदि सब्जियों के साथ थोड़ा-सा सूखा अनार का छिलका मिला सकते हैं। इससे न केवल सलाद का स्वाद बढ़ेगा, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी मिलेंगे। यह आपके सलाद को एक नया रंग और स्वाद देगा। इसके अलावा यह आपके सलाद को और भी पौष्टिक बना देगा।