गर्भावस्था के दौरान लीवर से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में कई बदलाव आते हैं। इनमें से एक है लीवर की स्वास्थ्य स्थिति। लीवर की बीमारियां गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपनी लीवर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस लेख में हम कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे गर्भवती महिलाएं लीवर की बीमारियों से बच सकती हैं और स्वस्थ रह सकती हैं।

#1 खान-पान का रखें खास ख्याल गर्भवती महिलाओं को अपने खाने-पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें। बाहर का खाना और तैलीय चीजें कम से कम खाएं। इसके अलावा पानी की पर्याप्त मात्रा भी जरूरी है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और हानिकारक तत्व बाहर निकल सकें। साथ ही नमक का सेवन भी सीमित करें ताकि रक्तचाप नियंत्रित रहे और लीवर पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।

#2 नियमित जांच कराएं गर्भावस्था के दौरान नियमित डॉक्टर से जांच कराना बहुत जरूरी है। इससे डॉक्टर समय पर किसी भी समस्या का पता लगा सकते हैं और सही इलाज कर सकते हैं। लीवर की बीमारियों का जल्दी पता लगाने से महिलाओं को गंभीर समस्याओं से बचने में मदद मिलती है। जांच के दौरान डॉक्टर खून की जांच, अल्ट्रासाउंड और अन्य परीक्षण कर सकते हैं ताकि लीवर की स्थिति का सही-सही आकलन किया जा सके।

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#3 नशे से रहें दूर शराब और धूम्रपान दोनों ही गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक होते हैं। इनसे न केवल महिला की सेहत प्रभावित होती है बल्कि बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान इन आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर किसी महिला को इनकी लत है तो उसे तुरंत छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर से सलाह लें और मानसिक रूप से तैयार रहें ताकि वह इन आदतों को छोड़ सके।

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#4 दवाओं का सही उपयोग करें कई महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ले लेती हैं, जो कि गलत है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है ताकि उसका असर लीवर पर न पड़े। इसके अलावा घरेलू नुस्खों का उपयोग करते समय भी सावधानी बरतें। किसी भी नए घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें ताकि आपको कोई नुकसान न हो।