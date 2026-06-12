स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रस्त हैं तो इन 5 तरीकों से दर्द को करें कम, मिलेगा आराम
क्या है खबर?
स्पॉन्डिलाइटिस रीढ़ की हड्डी से जुड़ी एक बीमारी है, जो शरीर के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करती है। यह बीमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन में सूजन पैदा करती है, जिससे वहां के जोड़ और डिस्क कमजोर हो जाते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी में दर्द और जकड़न होने लगती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे स्पॉन्डिलाइटिस के कारण होने वाले दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है।
#1
गर्म सिकाई करें
स्पॉन्डिलाइटिस के कारण होने वाले दर्द को कम करने के लिए गर्म सिकाई करना एक असरदार तरीका हो सकता है। इसके लिए आप गर्म पानी में तौलिया डुबोकर उसे निचोड़ लें और प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इससे सूजन कम होती है और दर्द में भी राहत मिलती है। आप चाहें तो गर्म पानी की बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिनों बाजार में बिजली से गर्म होने वाले बैग भी आते हैं, जो लंबे समय तक गर्म रहेंगे।
#2
हल्के हाथों से मालिश करें
स्पॉन्डिलाइटिस के कारण होने वाले दर्द को कम करने के लिए हल्के हाथों से मालिश करना भी फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप किसी अच्छे तेल, जैसे सरसों या नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मालिश करने से खून बेहतर तरीके से बहता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है, जिससे दर्द में कमी आती है। रोजाना कुछ मिनट मालिश करने से आपको काफी राहत मिल सकती है।
#3
योग और खिंचाव वाली कसरत करें
योग और खिंचाव वाली एक्सरसाइज स्पॉन्डिलाइटिस के कारण होने वाले दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं। इसके लिए आप भुजंगासन, वीरभद्रासन, गोमुखासन जैसे योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा रोजाना कुछ मिनट खिंचाव वाली एक्सरसाइज करने से भी मांसपेशियां लचीली होती हैं और दर्द में कमी आती है। नियमित योग और एक्सरसाइज करने से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और आप अधिक आराम महसूस करते हैं।
#4
गर्म पानी से स्नान करें
गर्म पानी से स्नान करने से भी एक्सरसाइज के कारण होने वाले दर्द में राहत मिलती है। गर्म पानी मांसपेशियों को ढीला करता है और खून का बहाव बढ़ाता है, जिससे दर्द कम होता है। आप चाहें तो स्नान के पानी में नमक या हर्बल पाउडर भी मिला सकते हैं, जो उसे और अधिक आरामदायक बनाता है। इस तरह का स्नान करने से आपकी त्वचा भी ताजगी महसूस करती है और आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं।
#5
डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का करें सेवन
अगर घरेलू उपायों से आपको पर्याप्त राहत नहीं मिल रही है तो डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन करना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर आपकी स्थिति को देखकर सही दवाइयां लिखेंगे, जो आपके लिए सबसे उपयुक्त होंगी। इन दवाइयों को समय पर लेना और उनकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि आप जल्दी ठीक हो सकें और रोजमर्रा की गतिविधियों में कोई रुकावट न आए। डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइज और अन्य उपाय भी सुझा सकते हैं।