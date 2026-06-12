स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रस्त हैं तो इन 5 तरीकों से दर्द को करें कम, मिलेगा आराम

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गर्म सिकाई करें

स्पॉन्डिलाइटिस के कारण होने वाले दर्द को कम करने के लिए गर्म सिकाई करना एक असरदार तरीका हो सकता है। इसके लिए आप गर्म पानी में तौलिया डुबोकर उसे निचोड़ लें और प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इससे सूजन कम होती है और दर्द में भी राहत मिलती है। आप चाहें तो गर्म पानी की बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिनों बाजार में बिजली से गर्म होने वाले बैग भी आते हैं, जो लंबे समय तक गर्म रहेंगे।