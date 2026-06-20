एक आंख का धुंधलापन ठीक करने के उपाय

एक आंख के धुंधलेपन से परेशान हैं? जानिए इसे ठीक करने के 5 तरीके

लेखन सयाली 01:15 pm Jun 20, 202601:15 pm

क्या है खबर?

एक आंख का धुंधलापन एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। यह समस्या तब होती है जब एक आंख की नजर दूसरी आंख की नजर से कम साफ होती है। इससे देखने में परेशानी होती है और रोजमर्रा के कामों में दिक्कत आ सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी एक आंख के धुंधलेपन को ठीक कर सकते हैं।