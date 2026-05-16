लिप बाम या लिपस्टिक लगाने पर भी होंठ सूखे रहते हैं? आजमाएं ये 5 उपाय

लिप बाम और लिपस्टिक लगाकर भी अगर आपके होंठ सूखे रहते हैं तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कारण होठों की गंदगी हो सकती है। अगर आप अपने होंठों को ठीक से साफ नहीं करते हैं तो लिप बाम या लिपस्टिक का कोई असर नहीं होता। इसके अलावा लिप बाम या लिपस्टिक की गुणवत्ता भी इस समस्या का कारण हो सकती है। आइए ऐसे तरीके जानते हैं, जो इस समस्या से राहत दिला सकते हैं।

#1 होंठों को पहले करें साफ लिप बाम या लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों को अच्छे से साफ करना जरूरी है। इसके लिए आप एक मुलायम ब्रश का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह न केवल मृत त्वचा को हटा देगा, बल्कि आपके होंठों को एक नई चमक भी देगा। इसके अलावा आप होंठों को हल्के गर्म पानी से भी साफ कर सकती हैं, जिससे वे ताजगी भरे महसूस होंगे और लिप बाम या लिपस्टिक का असर बेहतर होगा।

#2 लिप बाम या लिपस्टिक की गुणवत्ता पर दें ध्यान अगर आप चाहती हैं कि आपके होंठ पूरे दिन नरम और मुलायम बने रहें तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक अच्छी गुणवत्ता वाले लिप बाम या लिपस्टिक का चयन करें। सस्ते उत्पाद अक्सर कम असरदार होते हैं और उनमें हानिकारक रसायन भी हो सकते हैं, जो आपके होंठों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में हमेशा अच्छे ब्रांड का लिप बाम या लिपस्टिक ही खरीदें, जिनमें प्राकृतिक तत्व इस्तेमाल हुए हों।

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#3 नमी बनाए रखना है जरूरी होंठों को नमी देना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी न हो। इसके अलावा आप नारियल तेल या एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, जो आपके होंठों को प्राकृतिक तरीके से नमी देंगे। इन उपायों से न केवल आपके होंठ मुलायम बने रहेंगे, बल्कि वे स्वस्थ भी दिखेंगे। नमी आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है, इसलिए इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

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#4 रातभर लगाएं जेल या बाम रात को सोने से पहले अपने होंठो पर लिप बाम की एक मोटी परत लगाएं। इसके अलावा आप एक अच्छी गुणवत्ता वाली पेट्रोलियम जेली का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यह रातभर आपके होंठों को नमी देगा और सुबह उठने पर आप पाएंगी कि आपके होंठ नरम और मुलायम बने हुए हैं। इसके अलावा यह उपाय आपके पूरे शरीर के लिए भी फायदेमंद है। इससे न केवल आपके होंठ मुलायम बने रहेंगे, बल्कि वे स्वस्थ भी दिखेंगे।