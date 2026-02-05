पुरुषों के लिए पश्मीना शॉल को स्टाइल करना हो सकता है आसान, बस अपनाएं ये तरीके

पश्मीना शॉल कश्मीर की पहचान है, जो ज्यादातर महिलाओं की अलमारी में शामिल होती है। हालांकि, इसे पुरुष भी कई तरीकों से फैशन का हिस्सा बना सकते हैं। यह न केवल ठंड से बचाती है, बल्कि एक शाही अंदाज भी देती है। पश्मीना शॉल को सही तरीके से पहनने से आप किसी भी अवसर पर खास दिख सकते हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 तरीके बताएंगे, जिनसे आप पश्मीना शॉल को स्टाइल करके आकर्षक दिख सकेंगे।

#1 कंधे पर लपेटें पश्मीना शॉल को कंधे पर लपेटना एक बहुत ही सरल और क्लासी तरीका होता है। इसे आप अपने किसी भी सामान्य कपड़े के ऊपर पहन सकते हैं, जिससे वह खास बन जाएगा। इसके लिए बस शॉल को अपने कंधे पर रखें और हल्का-सा मोड़कर पिन लगाएं। इसके एक छोर को हाथों के ऊपर लपेट लें और बिना पिन किए लटकने दें। इससे आपका लुक न केवल आकर्षक लगेगा, बल्कि यह आपको ठंड से भी बचाएगा।

#2 कुर्ता-पजामा के साथ ओढ़ें पश्मीना शॉल एक पारंपरिक परिधान है, जिसका असली लुक कुर्ता-पजामा के साथ ही आता है। आप एकल रंग वाला सुंदर कुर्ता-पजामा सेट पहन सकते हैं और उसके ऊपर शॉल को ओढ़ सकते हैं। इस लुक के साथ ढीला और फिटिंग वाला, दोनों प्रकार के कुर्ते आकर्षक लगेंगे। आप कश्मीरी लुक पाने के लिए पश्मीना शॉल को फेरन के साथ पहन सकते हैं। इसके अलावा चिकनकारी कुर्ता-पजामा और पठानी सूट भी अच्छा लगता है।

#3 बंदगला कुर्ते के साथ स्टाइल करें पुरुषों के बीच बंदगला कुर्ते भी बहुत लोकप्रिय हैं, जो खास मौकों पर पहने जाते हैं। वैसे तो ये अपने आप में ही आकर्षक लगते हैं, लेकिन इनके ऊपर पश्मीना शॉल ओढ़कर आप और भी हैंडसम दिखेंगे। गहरे रंग वाला डिजाइनर बंदगला कुर्ता चुनें और उसके साथ गहरे रंग वाली शॉल ही ओढ़ें। अगर आपको सादगी पसंद है तो एकल रंग वाला सादा बंदगला कुर्ता-पजामा पहनें और ऊपर से जटिल कढ़ाई वाली शॉल लेयर कर लें।

#4 स्वेटर के साथ पेयर करें अगर आप पारंपरिक के बजाय थोड़ा आधुनिक लुक पाना चाहते हैं तो पश्मीना शॉल को स्वेटर के ऊपर पहनें। यह आउटफिट पश्चिमी और भारतीय परिधानों का एक शानदार मेल होगा। गहरे रंग वाला हाई नेक स्वेटर पहनें, जो आपके शरीर पर अच्छी तरह फिट बैठे। इसके साथ वाइड लेग जींस पहनें, जो लुक को थोड़ा संतुलित बनाएगी। इसके ऊपर मेल खाते रंग वाली पश्मीना शॉल ओढ़ लें और एक पतली चेन भी पहन लें।