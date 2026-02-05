सोशल मीडिया हो सकता है आपके दिन में थके हुए रहने का कारण, जानिए कैसे

आज के समय में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। हम सभी अपने दिन की शुरुआत सोशल मीडिया देखने से करते हैं और अक्सर रात तक इसे छोड़ते नहीं हैं। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और थका हुआ महसूस करने लगते हैं। आज हम आपको सोशल मीडिया से जुड़ी 5 ऐसी वजहों के बारे में बताने वाले हैं, जो आपको दिन-ब-दिन थका सकती हैं।

#1 सुबह-सुबह सोशल मीडिया देखना सुबह-सुबह सोशल मीडिया देखना आम आदत है, लेकिन यह दिन की शुरुआत को खराब कर सकती है। जब आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया देखने लगते हैं तो ध्यान तुरंत बाहर की दुनिया पर चला जाता है और आप अपने जरूरी काम भूल जाते हैं। इससे दिन के काम शुरू करने में देरी हो जाती है और दिमाग को सक्रीय होने के संकेत नहीं मिलते हैं। बेहतर होगा कि आप सुबह उठकर धीरे-धीरे काम शुरू करें और मोबाइल न छुएं।

#2 रात को देर तक जागकर सोशल मीडिया देखना रात को देर तक जागकर सोशल मीडिया देखना भी एक बड़ी गलती है। यह आपकी नींद को प्रभावित करती है और आपको सुबह उठने पर थका हुआ महसूस करवा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद पूरी हो तो सोने से कम से कम एक घंटा पहले सोशल मीडिया से दूर रहें। इस समय का उपयोग किताब पढ़ने या ध्यान लगाने के लिए करें। इससे आपकी नींद बेहतर होगी और आप सुबह तारोताजा महसूस करेंगे।

#3 लगातार सूचनाएं आना आजकल ज्यादातर सोशल मीडिया ऐप में सूचनाएं चालू रहती हैं, जो ध्यान को भटकाने का काम करती हैं। हर बार जब आपका फोन बजता है या लाइट जलती है तो आपका ध्यान उस पर चला जाता है और आप अपनी गतिविधियों को पूरा नहीं कर पाते। इससे काम करने की क्षमता कम होती है और समय की भी बर्बादी होती है। बेहतर होगा अगर आप ज्यादातर ऐप की सूचनाएं बंद कर दें और केवल जरूरी सूचनाएं ही ऑन रखें।

#4 दूसरों से तुलना करना सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपनी खुशहाल जिंदगी की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हैं। इन्हें देखकर आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। दूसरों की तुलना अपने जीवन से करना छोड़ दें, क्योंकि हर किसी की जिंदगी अलग होती है। ऐसा करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप ज्यादा खुश रहेंगे। इसके अलावा आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकेंगे।