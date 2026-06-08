पुरानी सूजन का लीवर पर असर

शरीर की पुरानी सूजन से प्रभावित हो सकता है आपका लीवर, बरतें सावधानी

लेखन सयाली 03:59 pm Jun 08, 202603:59 pm

क्या है खबर?

जब शरीर में सूजन बनी रहती है तो इससे कई समस्याएं हो सकती हैं। पुरानी सूजन शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है, जिनमें लीवर भी शामिल है। लीवर हमारे शरीर का अहम अंग है और इसका सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताते हैं, जिनसे पुरानी सूजन लीवर को प्रभावित कर सकती है। इन पर गौर करें और समय रहते डॉक्टर से परामर्श करें।