शरीर की पुरानी सूजन से प्रभावित हो सकता है आपका लीवर, बरतें सावधानी
क्या है खबर?
जब शरीर में सूजन बनी रहती है तो इससे कई समस्याएं हो सकती हैं। पुरानी सूजन शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है, जिनमें लीवर भी शामिल है। लीवर हमारे शरीर का अहम अंग है और इसका सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताते हैं, जिनसे पुरानी सूजन लीवर को प्रभावित कर सकती है। इन पर गौर करें और समय रहते डॉक्टर से परामर्श करें।
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लीवर की कार्यप्रणाली में आ सकती है बाधा
लीवर का मुख्य काम खून से हानिकारक तत्वों को छानना है। पुरानी सूजन से लीवर की कार्यप्रणाली में रुकावट आ सकती है। जब लीवर सही तरीके से काम नहीं करता तो यह खून से हानिकारक तत्वों को ठीक से नहीं छान पाता, जिससे शरीर में विषैले पदार्थ बढ़ सकते हैं। इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें थकान, कमजोरी और पाचन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। इसलिए, लीवर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है।
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लीवर की कोशिकाओं को हो सकता है नुकसान
पुरानी सूजन लीवर की कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यह कोशिकाओं को कमजोर कर सकती है और उनके सही तरीके से काम करने की क्षमता को कम कर सकती है। इससे लीवर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और यह अपने कई जरूरी काम सही तरीके से नहीं कर पाता। इससे शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें थकान महसूस होना, कमजोरी आना और पाचन संबंधी समस्याएं शामिल हैं।
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फैटी लीवर का बन सकती है कारण
पुरानी सूजन फैटी लीवर का कारण बन सकती है। जब शरीर में ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है तो यह लीवर की कोशिकाओं को घेर लेती है और उन्हें काम करने से रोकती है। इससे फैटी लीवर की समस्या हो सकती है, जिससे लीवर अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता। इस स्थिति में लीवर की कार्यक्षमता कम हो जाती है और यह अपने कई जरूरी काम सही तरीके से नहीं कर पाता।
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लीवर की खराबी का खतरा
लीवर की खराबी एक गंभीर स्थिति है, जिसमें लीवर की कार्यक्षमता पूरी तरह से खराब हो जाती है। पुरानी सूजन इस स्थिति के खतरे को बढ़ा सकती है। जब पुरानी सूजन लंबे समय तक बनी रहती है तो यह लीवर की संरचना को बदल देती है और इसे कमजोर कर देती है। इससे लीवर की खराबी का खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति में लीवर अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता और कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
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रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर
पुरानी सूजन रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की रक्षा प्रणाली होती है, जो हमें बीमारियों से बचाती है। जब इसमें कोई खलल पड़ता है तो यह न केवल बाहरी संक्रमणों, बल्कि लीवर की बीमारियों जैसी आंतरिक समस्याओं से भी लड़ने में असमर्थ हो जाती है। इस वजह से पुरानी सूजन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं।