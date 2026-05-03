साधारण खिचड़ी खा कर हो गए हैं बोर? चखकर देखें इसकी ये 5 बेहतरीन रेसिपी

खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है, जो भारतीय खान-पान में बहुत लोकप्रिय है। आमतौर पर इसे साधारण तरीके से बनाया जाता है, जिसे खा-खा कर मन ऊब जाता है। आज हम आपको खिचड़ी की कुछ अनोखी और स्वादिष्ट रेसिपी के बारे में बताएंगे, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगी। इन खिचड़ियों में अलग-अलग प्रकार की सब्जियां, मसाले और खास सामग्री का उपयोग किया जाता है। इनके जरिए इनका पोषण मूल्य और स्वाद बढ़ जाता है।

#1 पालक और पनीर की खिचड़ी पालक और पनीर की खिचड़ी एक सेहतमंद विकल्प है, जो सभी को पसंद आएगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो दें। फिर प्रेशर कुकर में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग और हल्दी पाउडर डालें। इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन-अदरक का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी पालक डालें और पकने दें। अंत में भिगोए हुए चावल-दाल को डालकर पानी मिलाकर पकाएं। ऊपर से तला पनीर डालकर परोसें।

#2 मसाला खिचड़ी मसाला खिचड़ी एक तीखा और मसालेदार विकल्प है, जिसे खासतौर पर ठंडे मौसम में खाना बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो दें। फिर प्रेशर कुकर में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालें। अब बारीक कटी हुई सब्जियां, जैसे गाजर, मटर और आलू आदि डालकर भूनें। इसके बाद भिगोए हुए चावल-दाल को डालकर पानी मिलाकर पकाएं। अंत में नींबू का रस मिलाकर परोसें।

Advertisement

#3 नारियल और काजू की खिचड़ी नारियल और काजू की खिचड़ी एक मीठा विकल्प है, जो खासतौर पर त्योहारों पर बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो दें। फिर प्रेशर कुकर में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें तेजपत्ता, लौंग और दालचीनी डालें। अब बारीक घिसा हुआ सूखी नारियल और काजू आदि डालकर भूनें। इसके बाद भिगोए हुए चावल-दाल को डालकर पानी मिलाकर पकाएं। अंत में दूध, शक्कर और इलायची पाउडर मिलाकर परोसें।

Advertisement

#4 पनीर टिक्का खिचड़ी पनीर टिक्का खिचड़ी एक अनोखा मिश्रण है, जिसमें मसालेदार पनीर टिक्का का स्वाद जुड़ा हुआ है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को टिक्का मसाले में लपेटकर तैयार करें और तवे पर सेंक लें। अब प्रेशर कुकर में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग और हल्दी पाउडर डालें। इसके बाद बारीक कटी हुई सब्जियां, जैसे शिमला मिर्च और गाजर डालकर भूनें। अंत में भिगोए हुए चावल-दाल को डालकर पानी मिलाकर पकाएं। ऊपर से पनीर टिक्का डालकर परोसें।