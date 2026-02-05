पंजाब की पहचान माने जाते हैं ये 5 डांस फॉर्म, इनके बारे में जानिए

पंजाब के डांस फॉर्म अपने जोश और उत्साह से भरे प्रदर्शन के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ये डांस न केवल पंजाब की संस्कृति का हिस्सा हैं, बल्कि इनके जरिए इस राज्य की समृद्ध विरासत भी झलकती है। इनमें गिद्दा, भांगड़ा, झूमर, डमरू और मलखानिया शामिल हैं, जिनकी अपनी खासियत होती हैं। ये सभी अलग अंदाज में और अलग प्रकार के संगीत पर किए जाते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 गिद्दा गिद्दा पंजाब की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक डांस है। यह डांस खुशी और उत्साह का प्रतीक होता है, जिसे महिलाएं अक्सर त्योहारों और खास मौकों पर करती हैं। गिद्दा में महिलाएं ढोल की थाप पर झूमती हैं और अपने हाथों से ताली बजाते-बजाते नाचती हैं। इस दौरान सभी बोलियां गाती हैं और उनके साथ-साथ ढोल की थाप पर थिरकती हैं। गिद्दा आनंद का प्रतीक है, जिसे फसल की कटाई, शादियों और त्योहारों के दौरान किया जाता है।

#2 भांगड़ा भांगड़ा पंजाब का सबसे मशहूर डांस है, जिसे पुरुष बड़े उत्साह के साथ करते हैं। यह ऊर्जा से भरपूर डांस है, जो 14-15वीं शताब्दी के बीच शुरू हुआ था। इसे पारंपरिक तौर पर पहले केवल किसान किया करते थे, जब फसल की कटाई होती थी। इसके दौरान पुरुष ढोल की थाप पर नाचते हैं और हाथों को भी हिलाते हैं। इस दौरान उनके हाथों में रंग-बिरंगे कपड़े होते हैं, जो इस डांस को और भी मजेदार बना देते हैं।

#3 झूमर झूमर एक अन्य पारंपरिक पंजाबी डांस है, जो मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नाच गहरी संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ है। झूमर में पुरुष अपने सिर पर टोपी पहनकर और हाथों में लाठी लेकर नाचते हैं। इस दौरान वे तायबद्ध तरीके से कदम रखते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। झूमर का प्रदर्शन बहुत ही आकर्षक होता है, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है।

#4 डमरू डमरू पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों से किया जाने वाला अनोखा डांस है। इसे मुख्य रूप से पहाड़ों पर रहने वाले लोग करते हैं। डमरू में लोग डमरू नामक छोटे ड्रम बजाते हुए नाचते हैं। यह नाच उत्सवों और धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। डमरू का प्रदर्शन बहुत ही जीवंत होता है, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसमें लोग ढोल-नगाड़ों के साथ-साथ अपने हाथों में डमरू लेकर नाचते हैं।