कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

कपड़ों पर जिद्दी दाग लगना आम बात है, जिन्हें साधारण डिटर्जेंट से धोने पर भी नहीं हटाया जा सकता। ये दाग खाने का गिरना, पेंट लगना या मिट्टी आदि के कारण हो सकते हैं। ऐसे दागों को हटाने के लिए महंगे डिटर्जेंट की जरूरत नहीं होती। आप घर पर ही कुछ आसान उपायों को अपनाकर इन दागों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए इन उपायों के बारे में जानते हैं।

#1 नींबू और नमक का उपयोग करें नींबू और नमक का मिश्रण कपड़ों के जिद्दी दागों को हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कटोरी में नींबू का रस और नमक मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे दाग पर लगाएं और 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद कपड़े को हल्के गर्म पानी से धो लें। यह मिश्रण दाग को हल्का कर देता है और कपड़े को नया जैसा बना देता है।

#2 बेकिंग सोडा का सहारा लें बेकिंग सोडा एक खास चीज है, जो कपड़ों के दाग हटाने में मददगार होती है। इसके लिए बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और इसे दाग पर लगाएं। इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर कपड़े को हल्के गर्म पानी से धो लें। यह दाग को हल्का कर देता है और कपड़े को नया जैसा बना देता है।

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#3 सिरके का उपयोग करें सिरका एक प्राकृतिक सफाई करने वाला पदार्थ है, जो कपड़ों के दाग हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए पानी में थोड़ा सिरका मिलाकर उसमें कपड़े को कुछ देर भिगो दें, फिर उसे सामान्य तरीके से धो लें। यह दाग को हल्का कर देता है और कपड़े को साफ और ताजा बनाता है। हालांकि, ध्यान रखें कि आपको सफेद सिरका लेना है।

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#4 बर्तन धोने वाले लिक्विड का उपयोग करें अगर आपके कपड़े पर चिकनाई का दाग है तो बर्तन धोने वाले लिक्विड का उपयोग करें। थोड़ी मात्रा में इसे दाग पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद ठंडे पानी से कपड़े को धो लें। यह दाग को हल्का कर देता है और कपड़े को नया जैसा बना देता है।