यात्रा पर जाएंगे तब भी महकता रहेगा आपका घर, बस कर के जाएं यह काम

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फ्रिज को साफ करें

फ्रिज से भी अजीब-सी गंध आने का खतरा रहता है, खास कर जब वह ज्यादा दिनों तक बंद हो। अगर आप यात्रा पर जाने से पहले फ्रिज को अच्छे से साफ कर देंगे तो लौटने पर घर से अजीब-सी गंध नहीं आएगी। इसके लिए फ्रिज को अनप्लग कर दें और उसे कुछ देर के लिए खुला छोड़ दें। इसके बाद एक स्प्रे बोतल में सफेद सिरका और पानी मिलाकर उसका छिड़काव फ्रिज के अंदर करें। बासी खाना भी हटा दें।