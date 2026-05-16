वॉशिंग मशीन में कभी नहीं डालें ये 5 चीजें, हो सकता है नुकसान

वॉशिंग मशीन ने कपड़े धोने के काम को बहुत आसान बना दिया है। हालांकि, कई लोग इसमें अनजाने में कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं, जो मशीन के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इससे न केवल मशीन खराब हो सकती है, बल्कि कपड़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें वॉशिंग मशीन में कभी नहीं डालना चाहिए।

#1 जूते जूते कभी भी वॉशिंग मशीन में नहीं डालने चाहिए। इससे जूते तो साफ हो जाएंगे, लेकिन मशीन को काफी नुकसान पहुंच सकता है। जूते धोने से मशीन के ड्रम और अन्य हिस्सों में खरोंच और डेंट हो सकते हैं। इसके अलावा गीले जूतों के कारण मशीन के अंदर पानी जमा हो सकता है, जिससे खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। बेहतर होगा कि आप जूतों को हाथ से धोएं।

#2 बैटरी वाले खिलौने बैटरी वाले खिलौने जैसे रिमोट कंट्रोल कार या अन्य उपकरणों को भी वॉशिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए। इन खिलौनों में बैटरी होती है, जो मशीन के अंदर पानी के संपर्क में आने पर फट सकती है या लीक हो सकती है। इससे न केवल खिलौना खराब हो सकता है, बल्कि मशीन को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इन खिलौनों को हाथ से साफ करना ही बेहतर होता है।

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#3 भारी कपड़े या कंबल भारी कपड़े या कंबल को भी वॉशिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए। इनसे मशीन का ड्रम टूट सकता है या फिर मशीन खराब हो सकती है। भारी कपड़ों को हाथ से धोना ही बेहतर होता है ताकि वे अच्छी तरह से साफ हो सकें और मशीन को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा मशीन में भारी कपड़े डालने से पानी जमा हो सकता है, जिससे मशीन खराब होने का खतरा बढ़ जाता है।

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#4 पर्दे पर्दे भी वॉशिंग मशीन में धोने के लिए सही नहीं होते हैं। इनमें कई बार धूल-मिट्टी और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे मशीन के फिल्टर बंद हो सकते हैं या फिर मशीन के हिस्सों में फंस सकते हैं। बेहतर होगा कि आप पर्दों को हल्के गर्म पानी और सौम्य साबुन का उपयोग करके हाथ से धोएं। इससे वे अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे और मशीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।