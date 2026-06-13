तांबे की बोतल में न रखें ये चीजें

तांबे की बोतल में नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, रहता है उनके विषाक्त होने का खतरा

लेखन सयाली 11:14 am Jun 13, 202611:14 am

क्या है खबर?

तांबे की बोतल या जग में पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह माना जाता है कि तांबे का पानी शरीर को साफ करता है और रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। हालांकि, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें इन बोतलों में रखना सही नहीं होता। आइए जानते हैं कि तांबे की बोतल में क्या-क्या नहीं रखना चाहिए, ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। इन चीजों के विषाक्त होने का डर रहता है।