घर पर लिट्टी चोखा बनाने की योजना बना रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

बिहार का मशहूर व्यंजन लिट्टी चोखा अब हर जगह लोकप्रिय हो चुका है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है। लिट्टी चोखा बनाने में कुछ खास तकनीक और टिप्स का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि इसका स्वाद बेहतरीन रहे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप घर पर लिट्टी चोखा बना सकते हैं और इसका असली स्वाद ले सकते हैं।

#1 आटे की गुणवत्ता पर दें ध्यान लिट्टी बनाने के लिए अच्छे गुणवत्ता वाले आटे का उपयोग करें। मैदा और गेहूं के आटे का मेल सबसे अच्छा होता है क्योंकि इससे लिट्टी की कुरकुराहट बढ़ती है। अगर आप पूरी तरह से गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरह गूंथकर नरम रखें ताकि लिट्टी में ज्यादा स्वाद आए। इसके अलावा आटे में थोड़ा-सा नमक मिलाएं ताकि लिट्टी का स्वाद और भी बढ़िया हो सके।

#2 भरवां मिश्रण का सही चयन करें लिट्टी के लिए भरवां मिश्रण बहुत अहम होता है। इसके लिए बेसन, मूंग दाल, चना दाल या सूखे मेवों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसन की भरवां मिश्रण बनाने के लिए बेसन को अच्छे से भूनें और उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती आदि मिलाएं। मूंग दाल और चना दाल की भरवां मिश्रण बनाने के लिए दाल को पीसकर उसमें मसाले मिलाएं। सूखे मेवों का भरवां मिश्रण बनाने के लिए सूखे मेवों को पीसकर उसमें चीनी डालें।

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#3 घी का सही इस्तेमाल करें लिट्टी बनाने के लिए देसी घी का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह लिट्टी को कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाता है। हालांकि, घी की मात्रा का ध्यान रखें ताकि लिट्टी ज्यादा चिकनी न लगे। घी को धीमी आंच पर गर्म करें और फिर उसमें लिट्टी को तलें या सेंकें। इससे लिट्टी में देसी घी का पूरा स्वाद आएगा और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। इस तरह आप अपने घर पर बेहतरीन लिट्टी चोखा बना सकते हैं।

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