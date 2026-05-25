स्वाद के साथ सेहत के लिए फायदेमंद हैं चीज वाले ये व्यंजन, खा कर मिलेगा प्रोटीन

चीज का नाम सुनते ही मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। खासकर अगर आप शाकाहारी हैं और प्रोटीन की कमी महसूस कर रहे हैं तो चीज आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आइए आज हम आपको चीज के 5 ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।

#1 पालक और चीज का पराठा पालक और चीज का पराठा एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए पहले पालक को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ चीज मिलाएं। आटे में नमक डालकर गूंध लें और छोटी-छोटी लोई बनाकर बेल लें। अब तवे पर घी लगाकर इन पराठों को सेंके। यह पराठा न केवल सेहतमंद है, बल्कि बच्चों को भी पसंद आएगा। इसे दही या अचार के साथ परोसें।

#2 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए पनीर को बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लें और दही में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला आदि जैसे मसालों मिलाकर मेरिनेट करें। फिर इन टुकड़ों को सींक पर डालकर तंदूर या ओवन में सेंकें। जब पनीर टिक्का बन जाए तो उनपर अपनी पसंद की चीज भी डाल दें। इसे हरी चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

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#3 चीज बॉल्स चीज बॉल्स बच्चों और बड़ों, दोनों को पसंद आते हैं। इसे बनाने के लिए आलू उबालकर उसका मैश बना लें और उसमें कद्दूकस किया हुआ चीज मिलाएं। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बना लें और उन्हें ब्रेड के चूरे में लपेटकर तेल में तल लें। यह नाश्ते या पार्टी स्नैक्स के लिए आदर्श हैं। इन्हें गर्मागर्म परोसें और बच्चों के साथ-साथ बड़ों का दिल भी जीतें। आप इन बॉल्स में सब्जियां भी डाल सकते हैं।

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#4 मैक एंड चीज मैक एंड चीज एक विदेशी व्यंजन है, जिसे घर पर बनाना आसान है। इसके लिए पास्ता उबाल लें और उसमें पिघला हुआ चीज मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा दूध डालकर इसे क्रीमी बना सकते हैं। ऊपर से थोड़े ब्रेड के चूरे डालकर इसे ओवन में ग्रिल करें, ताकि ऊपर से हल्का सुनहरा हो जाए। यह व्यंजन बच्चों को बहुत पसंद आता है और इसे बनाना भी काफी सरल है।