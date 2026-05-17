चेन्नई के ये 5 स्ट्रीट फूड हैं बेहद लोकप्रिय, एक बार जरूर चखें इनका स्वाद
क्या है खबर?
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई अपने ऐतिहासिक स्मारकों और मंदिरों के लिए मशहूर है। यह शहर अपने अनोखे स्ट्रीट फूड के लिए भी जाना जाता है। यहां के स्ट्रीट फूड में मसालों का बेहतरीन मेल और स्थानीय व्यंजनों की खासियत होती है। अगर आप चेन्नई जा रहे हैं तो इन 5 स्ट्रीट फूड को आजमाना न भूलें, जो आपके स्वाद को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और आपके यात्रा अनुभव को और भी खास बना देंगे।
#1
इडली और सांभर
इडली और सांभर दक्षिण भारतीय नाश्ते का एक अहम हिस्सा हैं। चेन्नई में आप ताजे पिसे हुए मसालों से तैयार की गई इडली का लुत्फ उठा सकते हैं। ये हल्की और फूली फूली होती हैं। साथ में परोसा जाने वाला सांभर भी खास होता है, जिसमें अरहर की दाल और कई सब्जियां होती हैं। इस व्यंजन को नारियल की चटनी के साथ खाया जाता है, जो इसका स्वाद बढ़ा देती है।
#2
डोसा
डोसा भी एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। ये पतली और कुरकुरी होती हैं, जिन्हें अलग-अलग प्रकार की भरावन के साथ परोसा जाता है। मसाला डोसा, पनीर डोसा, सब्जियों वाला डोसा और रवा डोसा यहां के आम विकल्प हैं। इसके अलावा आप यहां आकर उत्तपम और वड़े जैसे अनोखे प्रकार भी आजमा सकते हैं, जो आपके खाने के अनुभव को और भी रोचक बना देंगे।
#3
उपमा
उपमा एक सेहतमंद नाश्ता है, जिसे रवा, सब्जियां और मूंग दाल डालकर बनाया जाता है। इसमें ताजगी के लिए नींबू रस और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। उपमा को नारियल की चटनी के साथ खाया जाता है, जो इसका स्वाद बढ़ा देती है। यह व्यंजन न केवल पौष्टिक है बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी है। इसे सुबह या शाम के नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है।
#4
इडली वड़ा
इडली वड़ा दक्षिण भारतीय खाने का एक अनोखा मेल है, जिसमें फूली हुई गोलाकार वड़े और नरम इडली शामिल होती हैं। इस व्यंजन को नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसा जाता है। यह नाश्ते या शाम की चाय के साथ खाया जा सकता है। इडली वड़ा का स्वाद और इसकी बनावट इसे खास बनाती है और यह हर उम्र के लोगों को पसंद आती है।
#5
पाव भाजी
पाव भाजी पूरे भारत में मशहूर स्ट्रीट फूड में से एक है, जो चेन्नई में भी मिलता है। इसमें अलग-अलग सब्जियों को मसालों के साथ पकाकर बनाया जाता है। इसे मक्खन लगाकर गर्मागर्म ब्रेड रोल के साथ परोसा जाता है। पाव भाजी का स्वाद और इसकी खुशबू आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यह व्यंजन खासकर बच्चों और युवाओं में बहुत पसंद किया जाता है और इसे शाम की चाय या किसी भी समय खाया जा सकता है।