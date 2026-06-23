इटली की यात्रा पर इन 5 चीजों की करें खरीदारी, होती हैं वहां की खासियत

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इटली का पेस्तो सॉस

पेस्तो सॉस इटली का एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे बासिल, चिलगोजे के बीज, पार्मेजन चीज और जैतून के तेल से बनाया जाता है। यह सॉस पास्ता, सैंडविच या किसी भी खाना बनाने में इस्तेमाल की जा सकती है। इसे खरीदकर आप अपने घर पर इटालियन खाने का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यह आपकी रसोई को भी खास बना देगा और आपके खाने को नया स्वाद देगा। यहां से आप अलग-अलग स्वादों में भी पेस्टो सॉस खरीद सकते हैं।