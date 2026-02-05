बहुत थकान महसूस होने के बावजूद नींद नहीं आ रही? जानिए 5 संभावित कारण

अगर आपको बहुत थकान महसूस होने के बावजूद भी नींद नहीं आती है तो यह चिंता की बात है। इसके पीछे खराब जीवनशैली या बिगड़ी हुई सेहत का हाथ हो सकता है। नींद न पूरी होने की वजह से शरीर और ज्यादा थका हुआ रहता है और बीमार भी पड़ सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इस परेशानी के कारण जान लें। इस लेख में हम आपको थकान के बावजूद नींद न आने के 5 संभावित कारण बताएंगे।

#1 चाय और कॉफी का सेवन चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। अगर आप दिनभर में ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं तो ये पेय आपकी नींद उड़ा देंगे और आपको करवट बदलने पर मजबूर कर देंगे। कैफीन का असर आपके शरीर में कई घंटों तक रहता है, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है। इसलिए, कोशिश करें कि शाम के बाद चाय या कॉफी का सेवन न करें और इसके बजाय हर्बल चाय या दूध का सेवन करें।

#2 खाने का समय और प्रकार खाने का समय और प्रकार भी नींद पर गहरा असर डाल सकते हैं। अगर आप सोने से पहले भारी खाना खाते हैं तो यह पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है। इसके अलावा मसालेदार या तैलीय खाना भी नींद को खराब कर सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप रात का खाना सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले खा लें। केवल पौष्टिक चीजों का सेवन करें, ताकि आप सो सकें।

#3 शारीरिक गतिविधियों की कमी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में शरीर मानसिक रूप से थक जाता है, लेकिन शारीरिक रूप से थकता नहीं है और नींद नहीं आती। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से शरीर थकता है और अच्छी नींद आती है। इसके अलावा योग और ध्यान भी मददगार साबित हो सकते हैं। इन गतिविधियों से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि मन भी शांत रहेगा और लेटते ही नींद आ जाएगी।

#4 तनाव और चिंता तनाव और चिंता आजकल आम समस्या बन गई हैं, जो नींद पर बुरा असर डालती हैं। काम का दबाव, पारिवारिक समस्याएं या किसी भी तरह की चिंता से नींद पूरी तरह उड़ सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए ध्यान लगाना, गहरी सांस लेना या हल्का संगीत सुनना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा सकारात्मक सोच अपनाना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी आपको बेहतर महसूस करवा सकता है।