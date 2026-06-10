जिम की बजाय योग करने के फायदे

जिम की बजाय रोजाना करें योग का अभ्यास, जानिए 5 वजहें

लेखन अंजली 10:09 am Jun 10, 202610:09 am

क्या है खबर?

जिम और योग दोनों ही शारीरिक सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इनमें से योग को अधिक प्रभावी माना जाता है। योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक सेहत को भी सुधारता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी वजहें बताते हैं, जो यह साबित करती हैं कि योग जिम से बेहतर है। इन वजहों से आपको समझने में आसानी होगी कि योग को क्यों फिटनेस के लिए अधिक अच्छा माना जाता है।