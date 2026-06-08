कोल्ड ड्रिंक पीते ही पेट में क्यों होने लगती है जलन? जानिए इसके 5 कारण

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कोल्ड ड्रिंक में मौजूद एसिड

कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए खट्टे फलों जैसे नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। इनका अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में जलन होने लगती है। इसका कारण है कि खट्टे फलों के कारण एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे पेट में जलन होने लगती है। इसके अलावा इनमें ज्यादा मात्रा में सोडा भी मिलाया जाता है, जो इन्हें फिजी बनावट देता है। यह सोडा पेट में जाते ही एसिड बना सकता है, जिससे जलन हो सकती है।