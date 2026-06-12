30 की उम्र के बाद क्यों शुरू करें योग? जानिए 5 कारण

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शारीरिक ताकत बढ़ाने में है सहायक

योग केवल मानसिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक ताकत बढ़ाने में भी सहायक होता है। विभिन्न योग आसनों का अभ्यास करने से मांसपेशियों में मजबूती आती है और लचीलापन बढ़ता है। इससे आपका शरीर अधिक सक्रिय रहता है और आप रोजमर्रा की गतिविधियों को आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा योग से शरीर का संतुलन भी सुधरता है, जिससे आप गिरने या चोट लगने से बच सकते हैं। नियमित योग करने से ऊर्जा का संचार भी होता है।