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आपको झेलना पड़ रहा है गंजापन? जानिए इसके 5 संभावित कारण
सिंदूर से बाल झड़ने के कारण

आपको झेलना पड़ रहा है गंजापन? जानिए इसके 5 संभावित कारण

लेखन सयाली
May 26, 2026
01:32 pm
क्या है खबर?

हिंदू धर्म में सिंदूर का खास महत्व है। इसे शादीशुदा महिलाओं द्वारा अपनी मांग में लगाया जाता है, जो वैवाहिक जीवन का प्रतीक होता है। यह माना जाता है कि यह पति की लंबी उम्र और समृद्धि का प्रतीक है। हालांकि, अगर सिंदूर लगाने से आपके बाल झड़ रहे हैं या गंजापन हो रहा है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन कारणों से सिंदूर लगाने से बालों के झड़ने की समस्या होती है।

#1

सिंदूर की गुणवत्ता पर ध्यान दें

सही गुणवत्ता वाले सिंदूर का चयन करना बहुत जरूरी है। कई बार बाजार में मिलने वाले सिंदूर में रसायन होते हैं, जो बालों और त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए, हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले और प्राकृतिक सामग्री से बने सिंदूर का ही उपयोग करें। इससे न केवल आपकी त्वचा सुरक्षित रहेगी, बल्कि आपके बाल झड़ने की समस्या भी कम होगी। सिंदूर की गुणवत्ता पर ध्यान देने से आपके माथे पर चमक बनी रहेगी और यह लंबे समय तक टिकेगा।

#2

सही मात्रा में लगाएं

सिर्फ सही सिंदूर का उपयोग करना ही काफी नहीं है, बल्कि इसकी मात्रा भी अहम होती है। बहुत अधिक सिंदूर लगाने से सिर की त्वचा पर जलन हो सकती है और उस हिस्से के बाल कम हो सकते हैं। हमेशा थोड़ी मात्रा में ही सिंदूर लगाएं, ताकि यह आपकी त्वचा को नुकसान न पहुंचाए। सही मात्रा में सिंदूर लगाने से न केवल आपकी त्वचा सुरक्षित रहती है, बल्कि आपको बालों की बनावट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।

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#3

नियमित सफाई करें

सिंदूर लगाने के बाद नियमित सफाई करना भी जरूरी है। कई महिलाएं इसे रातभर छोड़ देती हैं, जिससे सिर की त्वचा प्रभावित होती है और बाल झड़ने लगते हैं। हर दिन रात में सोने से पहले अपने माथे को साफ करें, ताकि कोई भी अवशेष न बचे। इसके अलावा सुबह उठते ही अपने माथे को हल्के साबुन से धोकर ताजगी महसूस करें। इससे आपके बाल और त्वचा साफ और स्वस्थ रहेंगे, जिससे गंजे धब्बे पड़ने की संभावना कम हो जाएगी।

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#4

एलर्जी की जांच करें

कुछ लोगों को सिंदूर से एलर्जी हो सकती है, जिससे बालों का झड़ना और भी बढ़ सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और प्राकृतिक विकल्पों पर जाने का विचार करें। इसके अलावा आप घरेलू नुस्खे, जैसे एलोवेरा जेल या नारियल तेल का उपयोग कर सकती हैं, जो बालों को खोया हुआ पोषण लौटा देंगे। एलर्जी की स्थिति में अपने सिर की त्वचा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

#5

विशेषज्ञ की सलाह लें

अगर ऊपर बताए गए सभी उपाय अपनाने के बाद भी समस्या बनी रहती है तो किसी जानकार या डॉक्टर से सलाह लें। वे आपकी समस्या का सही समाधान बता सकेंगे और जरूरी दवाइयां भी दे सकेंगे। डॉक्टर आपको बालों की देखभाल के लिए सही उत्पाद बताएंगे और यह भी बताएंगे कि सिंदूर लगाते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ महिलाओं को लिक्विड सिंदूर सूट नहीं करता, जो पाउडर का विकल्प चुन सकती हैं।

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