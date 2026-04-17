इन 5 भारतीय जगहों पर गए तो लगेगा विदेश घूम आए

अगर आप विदेश घूमने की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले अपने बजट पर ध्यान दें क्योंकि विदेश यात्रा काफी महंगी हो सकती है। ऐसे में आप कम बजट में ही विदेश जैसा अनुभव पा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत में ही ऐसी कई जगहें हैं, जो विदेशी स्थलों की तरह दिखती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जो विदेश की तरह लगती हैं।

#1 बर्फीली खूबसूरती का अनुभव देंगी लद्दाख की झील लद्दाख की पैंगोंग झील बर्फीली खूबसूरती के लिए जानी जाती है। यह भारत-चीन सीमा के पास एक लंबी और संकरी झील है। इसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर और लंबाई 134 किलोमीटर है। इस झील की सुंदरता ने कई फिल्म निर्माताओं को आकर्षित किया है। इसके अलावा, यह झील पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है क्योंकि यहां पर कई प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं।

#2 अगरतला की शांति और सुंदरता अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, जो अपने मंदिरों और महलों के लिए मशहूर है। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता थिम्फू की याद दिलाती है। थिम्फू भूटान की राजधानी है और अगरतला से मिलती-जुलती है। अगर आप बर्फ से ढके पहाड़ों और शांत वातावरण में समय बिताना चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है।

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#3 सिंगापुर जैसी हरियाली का अनुभव वायनाड में केरल का वायनाड अपने हरे-भरे परिदृश्य, झरनों और पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। यह जगह सिंगापुर की हरियाली की तरह दिखती है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता किसी भी विदेशी गार्डन को मात देती है। यहां आकर आप ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग और वाइल्डलाइफ सफारी जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।

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#4 स्विट्जरलैंड की सुंदरता का अहसास माउंट आबू में राजस्थान का माउंट आबू स्विट्जरलैंड की तरह दिखता है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। माउंट आबू में नक्की झील, अर्बुदा देवी मंदिर, टोड रॉक, गुरु शिखर और अचलगढ़ किला जैसी कई जगहें हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकती हैं। यहां आकर आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं।