दुनिया के गुलाबी रंग के 5 आकर्षण, जिन्हें देखना होता है हर यात्री का सपना

गुलाबी रंग न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि यह प्यार और शांति को भी दर्शाता है। दुनिया भर में कई ऐसे स्थान हैं, जहां गुलाबी रंग की छटा देखने को मिलती है। ये स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर हैं। यहां की गुलाबी इमारतें, फूल और यहां तक कि आसमान भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आइए 5 गुलाबी रंग से भरे आकर्षणों के बारे में जानते हैं, जिनकी यात्रा यादगार होगी।

#1 गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर को 'गुलाबी शहर' के नाम से जाना जाता है। यहां की अधिकांश इमारतें गुलाबी रंग की हैं, जो इसे एक खास आकर्षण प्रदान करती हैं। यह शहर अपने ऐतिहासिक किलों, महलों और हवेलियों के लिए मशहूर है। आमेर किला, हवा महल और जल महल जैसे स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहां आने वाले पर्यटक इन ऐतिहासिक स्थलों को देखने के साथ-साथ स्थानीय बाजारों में खरीदारी का भी आनंद ले सकते हैं।

#2 बहामा का गुलाबी रेत समुद्रतट बहामास के हार्बर द्वीप का गुलाबी रेत समुद्रतट किसी परी लोक से कम नहीं लगता है। इस समुद्रतट की रेत पूरी तरह हल्के गुलाबी रंग की है, जो नीले पानी से मिलकर मन मोह लेने वाला नजारा पेश करती है। इसका विशिष्ट गुलाबी रंग फोरामिनिफेरा नामक सूक्ष्म प्रवाल कीटों के कारण होता है। यह रेत धूप में भी बेहद ठंडी रहती है और इसकी बनावट भी काफी मुलायम होती है। पानी के किनारे गुलाबी रंग सबसे चमकीला दिखाई देता है।

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#3 वियतनाम का टैन दिन्ह चर्च वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में स्थित तान दिन्ह चर्च भी गुलाबी रंग का बना हुआ है, जिसे जीसस के पवित्र हृदय का चर्च कहा जाता है। यह एक ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च है, जिसका निर्माण 1876 में हुआ था। यह रोमनस्क, गोथिक और बारोक शैलियों का मिश्रण है और इसे इसका सुंदर गुलाबी रंग 1957 में दिया गया था। यह वियतनाम के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थानों में से एक है।

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#4 हिलियर झील हिलियर झील पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर रेचेर्चे द्वीपसमूह के मिडिल द्वीप पर स्थित एक प्राकृतिक रूप से गुलाबी झील है। इसका रंग गहरा गुलाबी है, जो बबलगम के शेड का है। झील का रंग सूक्ष्म शैवाल डुनालिएला सलीना और लवण-प्रेमी जीवाणुओं के कारण है। ये जीव कैरोटीनॉयड उत्पन्न करते हैं, जो खारे वातावरण में चमकीला गुलाबी रंग पैदा करता है। यहां का नजारा देखकर आप वाकई दंग रह जाएंगे।