पहली डेट के लिए पुरुषों को पहनने चाहिए ये कपड़े, पार्टनर हो जाएंगी इंप्रेस
पहली डेट के लिए आउटफिट के विकल्प

लेखन सयाली
Jan 29, 2026
04:23 pm
क्या है खबर?

पहली डेट हमेशा खास होती है। इस मौके पर आपका लुक बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और अच्छा इंप्रेशन छोड़ने में मदद करता है। इस मौके के लिए आपको स्टाइलिश कपड़े चुनने चाहिए, जो ज्यादा बनावटी न लगें। इस लेख में हम कुछ ऐसे फैशन टिप्स देंगे, जो आपकी पहली डेट को यादगार बना सकते हैं और आपको सबसे अच्छा दिखा सकते हैं। इन कपड़ों में देखकर आपकी पार्टनर जरूर इम्प्रेस हो जाएंगी।

#1

बैगी पैंट और जींस

पिछले कुछ सालों से पुरुषों के बीच बैगी यानि ढीली-ढाली पैंट और जींस बेहद प्रचिलित हो रही हैं। इनके जरिए आपको एक अनौपचारिक और सादगी भरा लुक मिल सकता है। आप शर्ट या ओवरसाइज टी-शर्ट के साथ इस तरह की पैंट को स्टाइल कर सकते हैं। आप डेट नाइट के लिए प्लीटेड पैंट चुन सकते हैं, जो न केवल आकर्षक दिखती हैं, बल्कि आरामदायक भी होती हैं। उसके साथ एकल रंग वाली शर्ट स्टाइल करें।

#2

डबल कॉलर वाली शर्ट

पुरुषों के बीच डबल कॉलर वाली शर्ट भी प्रसिद्ध हो रहीं हैं, जो डेट के लिए बढ़िया आउटफिट हो सकता है। ये सामान्य शर्ट से ढीली होती हैं और इनमें एक के बजाय 2 हिस्सों वाले कॉलर लगे होते हैं। इन्हें पहनकर आपको औपचारिक और अनऔपचारिक, दोनों तरह के लुक मिल सकते हैं। बैगी पैंट और जींस के साथ डबल कॉलर वाली शर्ट सबसे अच्छी लगती हैं। इस तरह की शर्ट पॉपकॉर्न जैसे कई कपड़ों में भी उपलब्ध रहती हैं।

#3

प्रिंटेड शर्ट और प्लेन पैंट

अगर आप थोड़े अलग दिखना चाहते हैं तो प्रिंटेड शर्ट और प्लेन पैंट का चयन करें। प्रिंटेड शर्ट में फूलों के डिजाइन, ज्योमेट्रिक या अन्य डिजाइन चुनें, जो आपकी पर्सनैलिटी को उभारेंगी। इसके साथ प्लेन पैंट्स पहनें, ताकि आपका लुक संतुलित रहे। जूतों के मामले में आप आरामदायक जूते पहन सकते हैं, जो आपके आराम और स्टाइल को ध्यान में रखते हुए चुने जा सकते हैं। यह मेल डेट के लिए आदर्श रहेगा।

#4

ग्रे रंग का सूट

अगर आप किसी फैंसी जगह पर डेट के लिए जा रहे हैं तो आप ग्रे रंग का सूट भी चुन सकते हैं। इसके साथ सफेद शर्ट और काली टाई पहनें, ताकि आपका लुक पूरा हो सके। इसके अलावा पैरों में आरामदायक जूते पहनें, जो आपके सूट के साथ मेल खाएंगे। यह मेल आपको पेशेवर और आकर्षक लुक देगा, जिससे आपका एक बढ़िया इंप्रेशन जाएगा। आप अपनी रंगत के हिसाब से ग्रे का शेड चुन सकते हैं।

#5

पोलो टी-शर्ट

पोलो टी-शर्ट एक क्लासिक और बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप किसी भी डेट पर पहन सकते हैं। यह टी-शर्ट कॉलर वाली होती है और इसमें बटन होते हैं, जिससे यह थोड़ा फॉर्मल लुक देती है। इसे आप बैगी जींस या सूती पैंट के साथ पहन सकते हैं। पोलो टी-शर्ट का कपड़ा अक्सर सूती होता है, जो इसे आरामदायक बनाता है। इसके अलावा यह टी-शर्ट विभिन्न रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध होती है, जिससे आप स्टाइल के अनुसार चुन सकते हैं।

