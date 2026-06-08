उदयपुर में इन व्यंजनों का चखें स्वाद

उदयपुर जाएं तो इन 5 व्यंजनों का जरूर लें स्वाद, नहीं भूल पाएंगे मजा

लेखन अंजली 12:42 pm Jun 08, 202612:42 pm

क्या है खबर?

राजस्थान में स्थित उदयपुर 'झीलों के शहर' के नाम से जाना जाता है। यह अपनी खूबसूरत झीलों, महलों और हरे-भरे बागों के लिए मशहूर है। यहां का खाना भी बहुत खास है। अगर आप शाकाहारी हैं तो उदयपुर में आपके लिए कई स्वादिष्ट विकल्प हैं। यहां के स्थानीय व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि इनमें राजस्थानी संस्कृति की झलक भी मिलती है। आइए उदयपुर के 5 ऐसे व्यंजनों के बारे में जानते हैं, जो आपको बहुत पसंद आएंगे।