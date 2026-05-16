बिहार के इन 5 स्नैक्स को एक बार जरूर आजमाएं, आ जाएगा मजा

बिहार भारत का एक ऐतिहासिक राज्य है, जो अपने अनोखे खाने के लिए जाना जाता है। यहां की स्नैक्स न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि इनका स्वाद और बनावट भी बहुत खास है। बिहार की स्नैक्स में मसालों का सही मेल और ताजगी का ध्यान रखा जाता है, जिससे ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगती हैं। आइए आज हम आपको बिहार की कुछ ऐसी स्नैक्स के बारे में बताते हैं, जिनका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे।

#1 लिट्टी चोखा लिट्टी चोखा बिहार का सबसे मशहूर खाना है। इसमें गेहूं के आटे की गोल-गोल लोइयां बनाकर तवे पर सेंकी जाती हैं, जिन्हें चोखा के साथ परोसा जाता है। चोखा में बैंगन, आलू और टमाटर का मिश्रण होता है, जिसमें खास मसाले मिलाए जाते हैं। लिट्टी चोखा का स्वाद इतना लाजवाब है कि इसे एक बार खाने पर आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। यह खाना न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।

#2 दही चूड़ा दही चूड़ा बिहार का एक पारंपरिक नाश्ता है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसमें मोटे चावल को दही, चीनी और सूखे मेवों के साथ मिलाया जाता है। यह नाश्ता बहुत ही पौष्टिक होता है और इसे सुबह-सुबह खाने से दिनभर ऊर्जा मिलती है। दही चूड़ा का स्वाद इतना लाजवाब है कि इसे हर कोई पसंद करता है। यह खाना न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है।

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#3 कचौड़ी-आलू की सब्जी कचौड़ी-आलू की सब्जी बिहार के सड़क किनारे मिलने वाले खाने में शामिल है, जिसे हर कोई पसंद करता है। इसमें मसालेदार कचौड़ियों को गरम तेल में तला जाता है, जिन्हें गर्मागर्म आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता है। यह खाना न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसकी खुशबू भी बहुत लाजवाब है। इस कचौड़ी-आलू की सब्जी का स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा। इसे खाने का मजा ही कुछ अलग है।

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#4 मखाना चिवड़ा मखाना चिवड़ा बिहार का एक सेहतमंद स्नैक विकल्प है, जिसे लोग टीवी देखते समय खाना पसंद करते हैं। इसमें भुने हुए मखानों को हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर के साथ मिलाकर बनाया जाता है। यह स्नैक न केवल पौष्टिक है बल्कि इसका कुरकुरा स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। मखाना चिवड़ा को आप किसी भी समय खा सकते हैं और यह आपको ऊर्जा प्रदान करता है।