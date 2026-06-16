सुबह के समय इन 5 आदतों को अपनाते हैं दीर्घकालिक जीवन जीने वाले समुदाय

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हल्का व्यायाम करना

सुबह-सुबह हल्का व्यायाम करना भी दीर्घकालिक जीवन जीने वाले समुदायों की आदत होती है। इसमें योग, शरीर को खींचने वाले व्यायाम या हल्की दौड़ शामिल होती है। ये व्यायाम शरीर को सक्रिय रखते हैं और ऊर्जा बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये व्यायाम पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाते हैं और शरीर की प्रक्रियाओं को तेज करते हैं। हल्का व्यायाम करने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे त्वचा भी निखरती है और आप पूरे दिन ताजगी महसूस करते हैं।