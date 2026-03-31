मेकअप करते समय न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है पूरा लुक

मेकअप करना एक कला है, लेकिन कई बार अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो आपके लुक को बिगाड़ सकती हैं। इन गलतियों को सुधारकर आप अपने मेकअप को बेहतर बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए और कैसे इनसे बचकर आप अपने मेकअप को बेहतरीन बना सकते हैं।े सही मेकअप करने से आपका चेहरा ताजगी से भरा और निखरा हुआ लगेगा।

#1 चेहरे की सफाई पर ध्यान न देना मेकअप करने से पहले चेहरे की सफाई बहुत जरूरी है। अगर आप अपने चेहरे को सही तरीके से साफ नहीं करते हैं तो मेकअप सही से नहीं बैठता और त्वचा पर दाग-धब्बे रह जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से धोएं और एक हल्का टोनर लगाएं। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाकर कुछ देर इंतजार करें ताकि त्वचा को नमी मिल सके, फिर मेकअप की शुरुआत करें।

#2 गलत फाउंडेशन शेड का चयन करना फाउंडेशन आपके मेकअप का आधार होता है, इसलिए इसका सही चयन बहुत जरूरी है। अक्सर लोग अपने हाथ या गर्दन पर टेस्ट करके फाउंडेशन खरीद लेते हैं, जो गलत होता है। सही फाउंडेशन शेड चुनने के लिए हमेशा अपने चेहरे पर टेस्ट करें और अपने त्वचा के रंग के अनुसार उपयुक्त शेड चुनें। इसके अलावा अपनी त्वचा के प्रकार को ध्यान में रखते हुए मैट या चमकदार फिनिश फाउंडेशन का चयन करें ताकि आपका मेकअप लंबे समय तक बना रहे।

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#3 आंखों में ज्यादा काजल और आईलाइनर लगाना आंखों में ज्यादा काजल और आईलाइनर लगाने से आपका लुक बहुत भारी दिख सकता है, खासकर दिन के समय। अगर आप रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए मेकअप कर रही हैं तो हल्का काजल और पतली लाइनर की पतली लाइन लगाएं ताकि आपकी आंखें खूबसूरत लगें, लेकिन भारी न दिखें। इसके अलावा आप चाहें तो मस्कारा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे आपकी पलकों को घना दिखने का अहसास होगा और आंखें खुली-खुली सी दिखेंगी।

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#4 लिपस्टिक लगाने से पहले लिपबाम न लगाना लिपस्टिक लगाने से पहले लिपबाम लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपकी होंठ सूखे न दिखें और लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहे। इसके अलावा लिपबाम लगाने से होंठ मुलायम भी रहते हैं और उनमें दरारें नहीं आती हैं। अगर आपके होंठ बहुत ज्यादा सूखे हैं तो आप लिपबाम लगाने के बाद कुछ मिनट इंतजार करें, फिर लिपस्टिक लगाएं। इससे आपका मेकअप पूरा दिन सही रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगी।