गर्मी में गोंद कातिरा से पेट रहेगा ठंडा, इससे बनाएं ये 5 दूध वाले पेय

गोंद कातिरा एक प्रकार का गोंद है, जो पेड़ की छाल से मिलता है। यह आयुर्वेद में इसके कई फायदों के लिए उपयोग होता है। इसका सेवन करने से पेट ठंडा रहता है और शरीर की गर्मी कम होती है। आप दूध और गोंद कतिरा को एक साथ मिलाकर कई तरह के लजीज पेय बना सकते हैं। इनमें गोंद कातिरा मिलाने से न केवल उनका स्वाद बढ़ता है, बल्कि ये गर्मी को दूर भगाने में भी मदद करते हैं।

#1 गोंद कातिरा और बादाम का दूध सामग्री: 2 चम्मच गोंद कातिरा, एक कप दूध, 2 चम्मच बादाम का पाउडर और एक चम्मच शहद (स्वाद के अनुसार)। विधि: सबसे पहले गोंद कातिरा को पानी में भिगो दें और फिर इसे छानकर अलग रख दें। अब एक पैन में दूध गर्म करें और उसमें बादाम का पाउडर डालें। जब दूध उबलने लगे तो उसमें शहद मिलाएं और इसे 5 मिनट तक पकने दें। इसमें भीगा गोंद कातिरा डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस पेय को ठंडा करके परोसें।

#2 गोंद कातिरा और केसर का दूध सामग्री: 2 चम्मच गोंद कातिरा, एक कप दूध, कुछ केसर के धागे, 2 चम्मच चीनी और एक चम्मच इलायची पाउडर। विधि: सबसे पहले गोंद कातिरा को पानी में भिगो दें और फिर इसे छानकर अलग रख दें। अब एक पैन में दूध गर्म करें और उसमें चीनी डालें। जब दूध उबलने लगे तो उसमें इलायची पाउडर और केसर मिलाएं। इसके बाद इसमें भीगा गोंद कातिरा डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस पेय को ठंडा करके परोसें।

Advertisement

#3 गोंद कातिरा और पिस्ता का दूध सामग्री: 2 चम्मच गोंद कातिरा, एक कप दूध, 2 चम्मच पिस्ता पाउडर, एक चम्मच शहद और कुछ पिस्ता के टुकड़े (सजावट के लिए)। विधि: सबसे पहले गोंद कातिरा को पानी में भिगो दें और फिर इसे छानकर अलग रख दें। अब एक पैन में दूध गर्म करें और उसमें शहद डालें। जब दूध उबलने लगे तो उसमें पिस्ता पाउडर मिलाएं। इसके बाद इसमें गोंद कातिरा डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस पेय को ठंडा करके परोसें।

Advertisement

#4 गोंद कातिरा और गुलाब का दूध सामग्री: 2 चम्मच गोंद कातिरा, एक कप दूध, 2 चम्मच चीनी, एक चम्मच इलायची पाउडर और गुलाब का सिरप। विधि: सबसे पहले गोंद कातिरा को पानी में भिगो दें और फिर इसे छानकर अलग रख दें। अब एक पैन में दूध गर्म करें और उसमें चीनी डालें। जब दूध उबलने लगे तो उसमें इलायची पाउडर और गुलाब का सिरप मिलाएं। इसके बाद इसमें गोंद कातिरा डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस पेय को ठंडा करके परोसें।