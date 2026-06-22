पुरुषों को नजरअंदाज नहीं करने चाहिए ये 5 लक्षण, खराब सेहत का देते हैं संकेत

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नींद की कमी

अगर आपको सोने में परेशानी हो रही है या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो इसे भी हल्के में न लें। नींद की कमी मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है और आपके जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकती है। इसके अलावा यह समस्या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का भी कारण बन सकती है। इसलिए, अगर आप लंबे समय से इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें और उचित इलाज करवाएं।