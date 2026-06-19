तेलंगाना की यात्रा इन 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखे बिना रह जाएगी अधूरी, जरूर जाएं

#2

गोलकोंडा किला

गोलकोंडा किला हैदराबाद से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित एक पुराना किला है। यह किला अपने शानदार वास्तुकला और इतिहास के लिए जाना जाता है। इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा किया गया था और बाद में बहमनी सल्तनत ने इसका विस्तार किया। यहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। इसके अलावा यहां पर ध्वनि और प्रकाश शो भी होता है, जो इस किले के इतिहास को जीवंत बनाता है।