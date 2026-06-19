तेलंगाना की यात्रा इन 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखे बिना रह जाएगी अधूरी, जरूर जाएं
क्या है खबर?
तेलंगाना भारत के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यह राज्य अपने मंदिरों, किलों, झीलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां की यात्रा आपको इतिहास और आधुनिकता का बेहतरीन मेल दिखाएगी। आइए जानें कि तेलंगाना में घूमने के लिए 5 प्रमुख पर्यटन स्थल कौन-कौन से हैं, जिन्हें देखे बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती है।
#1
हैदराबाद का चारमीनार
चारमीनार हैदराबाद का सबसे प्रमुख स्मारक है। यह एक बड़ा और ऊंचा आर्क है, जो पुराने शहर के बीच में स्थित है। इसका निर्माण 1591 में हुआ था और यह मुगलों की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। चारमीनार के चारों ओर बाजार हैं, जहां आप हैदराबादी बिरयानी, इफ्तार स्पेशल और अन्य स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यह स्थान इतिहास प्रेमियों के लिए आदर्श होता है, जहां आप खूबसूरत तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं।
#2
गोलकोंडा किला
गोलकोंडा किला हैदराबाद से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित एक पुराना किला है। यह किला अपने शानदार वास्तुकला और इतिहास के लिए जाना जाता है। इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा किया गया था और बाद में बहमनी सल्तनत ने इसका विस्तार किया। यहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। इसके अलावा यहां पर ध्वनि और प्रकाश शो भी होता है, जो इस किले के इतिहास को जीवंत बनाता है।
#3
रामोजी फिल्म सिटी
रामोजी फिल्म सिटी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी में से एक है, जहां आप फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को करीब से देख सकते हैं। यहां कई तरह के शो, थीम पार्क, स्टूडियो और गार्डन हैं, जो आपके मनोरंजन का साधन बन सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप विभिन्न प्रकार के मनोरंजन गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यह स्थान परिवार संग समय बिताने के लिए आदर्श हो सकता है।
#4
वारंगल का किला
वारंगल का किला तेलंगाना राज्य के वारंगल शहर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह किला काकतीय राजवंश द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले में कई मंदिर, गेटवे और जलाशय शामिल हैं, जो उस समय की वास्तुकला को दर्शाते हैं और बेहद सुंदर भी हैं। यहां की यात्रा आपको इतिहास और संस्कृति के करीब ले जाती है। वारंगल किला अपने भव्य दरवाजों और मंदिरों के लिए मशहूर है।
#5
कोंगु-डु-गुंडी झील
कोंगु-डु-गुंडी झील तेलंगाना राज्य में स्थित एक सुंदर झील है, जहां आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। यह झील पक्षी प्रेमियों के लिए खासतौर पर आकर्षक है, क्योंकि यहां कई प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर बोटिंग करने का भी आनंद लिया जा सकता है। यहां की शांत वातावरण आपको सुकून का एहसास कराएगा और यह स्थान परिवार संग समय बिताने के लिए आदर्श है।