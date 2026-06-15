50 से ज्यादा उम्र के लोगों को करनी चाहिए घुटने मजबूत करने वाली ये 5 एक्सरसाइज
क्या है खबर?
जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे घुटनों में कमजोरी और दर्द की समस्या आम हो जाती है। इसके कारण चलने-फिरने में भी दिक्कत होने लगती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए कुछ खास एक्सरसाइज का अभ्यास करना फायदेमंद हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जो घुटनों की मजबूती के लिए बहुत फायदेमंद हैं और इन्हें रोजाना करने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं।
#1
साइड लंज
साइड लंज करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और पैरों को एक-दूसरे से दूर फैला लें। अब दाएं पैर को 90 डिग्री तक घुमाएं, जबकि शरीर को बाएं तरफ घुमाएं। इसके बाद बाएं घुटने को मोड़ते हुए नीचे बैठने जैसी स्थिति में आ जाएं, फिर वापस पहले वाली स्थिति में आ जाएं। इस एक्सरसाइज को दोनों तरफ से 10 बार दोहराएं। यह एक्सरसाइज आपके शरीर को लचीला और मजबूत बनाए रखने में मदद करती है।
#2
खड़े होकर काफ रेज
खड़े होकर काफ रेज करने के लिए सबसे पहले किसी सपाट जगह पर सीधे खड़े हो जाएं। इसके बाद अपने पंजों को जमीन पर दबाते हुए धीरे-धीरे अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। इस अवस्था में आपका पूरा वजन आपके दोनों पैरों के पंजों पर होना चाहिए। अब धीरे-धीरे नीचे आकर शुरुआती अवस्था में खड़े हो जाएं। यह एक्सरसाइज आपके पैरों की मजबूती और संतुलन को बेहतर बनाती है।
#3
एक पैर से स्ट्रेचिंग
सबसे पहले सीधे खड़े होकर दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं घुटने के पीछे की तरफ ले जाएं। अब बाएं पैर के पंजे को जमीन पर रखते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा करें। इस दौरान शरीर का संतुलन बनाए रखें। इसके बाद इस अवस्था में 15 से 30 सेकंड तक रहें, फिर इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से दोहराएं। यह एक्सरसाइज शरीर के निचले हिस्से को मजबूत बनाने में मदद करती है।
#4
दीवार के सहारे बैठना
दीवार के सहारे बैठने के लिए सबसे पहले किसी दीवार के सहारे पीठ के बल सीधे खड़े हो जाएं। अब पीठ को दीवार से लगाकर नीचे की ओर ऐसी स्थिति में आएं, जैसे कि आप कुर्सी पर बैठे हों। इस स्थिति में दोनों घुटनों को 90 डिग्री का मोड़ दें। इस अवस्था में 30 सेकंड तक रहने की कोशिश करें, फिर धीरे-धीरे ऊपर उठें। यह व्यायाम आपके पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है।
#5
लंज एक्सरसाइज
लंज एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े होकर बाएं पैर को आगे की तरफ लंबे कदम के साथ निकालें और इसे घुटने से मोड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं। अब दाएं पैर को पीछे की तरफ लें और इसे अपने पंजे से जमीन पर रखें। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहने के बाद खुद को ऊपर की ओर खींचें और शुरुआती स्थिति में आ जाएं। यह एक्सरसाइज आपके पैरों और घुटनों की ताकत को बढ़ाता है।