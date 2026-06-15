50 से ज्यादा उम्र के लोगों को करनी चाहिए घुटने मजबूत करने वाली ये 5 एक्सरसाइज

#5

लंज एक्सरसाइज

लंज एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े होकर बाएं पैर को आगे की तरफ लंबे कदम के साथ निकालें और इसे घुटने से मोड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं। अब दाएं पैर को पीछे की तरफ लें और इसे अपने पंजे से जमीन पर रखें। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहने के बाद खुद को ऊपर की ओर खींचें और शुरुआती स्थिति में आ जाएं। यह एक्सरसाइज आपके पैरों और घुटनों की ताकत को बढ़ाता है।