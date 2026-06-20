किडनी में पथरी से जुड़ी कुछ अहम बातें, जिनके बारे में जानकर आप बरत सकेंगे सावधानी

किडनी में पथरी से जुड़ी कुछ अहम बातें, जिनके बारे में जानकर आप बरत सकेंगे सावधानी
क्या है खबर?
किडनी में पथरी होना एक गंभीर समस्या है, जिससे कई लोग प्रभावित होते हैं। यह समस्या तब होती है जब शरीर में कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की अधिकता हो जाती है। इस लेख में हम आपको किडनी में पथरी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताएंगे, जो आपको इस समस्या को समझने और इससे बचने में मदद करेंगे। इन्हें जानकर आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकेंगे।
कारण
किडनी में पथरी बनने के कारण
किडनी में पथरी बनने का मुख्य कारण शरीर में कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की अधिकता होती है। यह तब होता है जब ये तत्व मूत्र में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं और छोटे-छोटे कण बना लेते हैं। ये कण धीरे-धीरे बढ़कर पत्थर का रूप ले लेते हैं। इसके अलावा पानी की कमी भी किडनी स्टोन बनने का एक अहम कारण हो सकता है, जिससे मूत्र अधिक गाढ़ा हो जाता है।
लक्षण
किडनी में पथरी के लक्षण
किडनी में पथरी के लक्षणों में पेट या पीठ के निचले हिस्से में दर्द, उल्टी, मतली, पेशाब करते समय जलन या दर्द और बार-बार पेशाब करने की इच्छा शामिल है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा पेशाब में खून आना भी एक गंभीर संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये संकेत इस स्थिति की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें जल्द से जल्द पहचान लेना चाहिए।
पानी
पानी का सेवन बढ़ाएं
किडनी में पथरी से बचने के लिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। इससे मूत्र पतला रहता है और कण बनने की संभावना कम होती है। आम तौर पर एक व्यक्ति को दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। इसके अलावा नींबू पानी या नारियल पानी जैसे पेय भी फायदेमंद हो सकते हैं। इनसे शरीर में पानी की कमी नहीं होती और किडनी में पथरी बनने की संभावना घटती है।
खान-पान
खान-पान का रखें ध्यान
खान-पान का किडनी में पथरी बनने पर बड़ा असर पड़ता है। ज्यादा नमक, चीनी और ऑक्सलेट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। इसके बजाय फलों, सब्जियों और साबुत अनाज को अपने खाने में शामिल करें। खासकर तरबूज, खीरा, गाजर और पालक आदि फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा दालें, चावल और रोटी जैसे खाद्य पदार्थ भी अच्छे होते हैं। इनसे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और किडनी स्वस्थ रहती हैं।
व्यायाम
नियमित व्यायाम करें
नियमित व्यायाम न केवल शरीर को फिट रखता है, बल्कि किडनी में पथरी बनने से भी रोकता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक कोई न कोई शारीरिक गतिविधि जरूर करें, जैसे चलना, दौड़ना या योग करना। इससे शरीर का चयापचय बढ़ता है और वजन नियंत्रित रहता है। इसके अलावा यह तनाव को कम करने में भी मदद करता है, जो किडनी में पथरी बनने का एक अहम कारण हो सकता है।