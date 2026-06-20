किडनी में पथरी से जुड़ी कुछ अहम बातें, जिनके बारे में जानकर आप बरत सकेंगे सावधानी

लक्षण

किडनी में पथरी के लक्षण

किडनी में पथरी के लक्षणों में पेट या पीठ के निचले हिस्से में दर्द, उल्टी, मतली, पेशाब करते समय जलन या दर्द और बार-बार पेशाब करने की इच्छा शामिल है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा पेशाब में खून आना भी एक गंभीर संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये संकेत इस स्थिति की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें जल्द से जल्द पहचान लेना चाहिए।